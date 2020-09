Un homme en crise aurait sombré dans la rivière Richelieu

Un homme en crise qui aurait volé un véhicule de livraison à Montréal vendredi soir avant de causer un accident à McMasterville, en Montérégie, serait vraisemblablement tombé dans la rivière Richelieu au terme de sa cavale.

Des recherches étaient en cours, samedi matin, afin de le retrouver.

Des plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) devaient se joindre aux recherches, qui, jusqu’à fin de matinée, s'étaient concentrées sur les berges. Des citoyens de cette municipalité de la Rive-Sud de Montréal ont d’ailleurs été invités à demeurer à l’intérieur de leur résidence.

Toute cette histoire a commencé par le vol d’une voiture de livraison dans l’arrondissement de Verdun, vendredi soir. Le voleur a ensuite roulé jusque sur la route 116 où il a eu un accident à la hauteur de la rue Bernard-Pilon, a relaté à l’Agence QMI le capitaine Sylvain Lachapelle de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent.

«Après être entré en collision avec un panneau de signalisation sur la route 116, vers 20 h 30, l’homme est parti à la course, a traversé un boisé et est entré dans une maison où il a fait peur aux occupants avant de reprendre la fuite en descendant vers un quai, a-t-il raconté. Puis, on a retrouvé du sang sur ce quai et nous le cherchons depuis.»

Selon M. Lachapelle, ce sont des témoins qui ont permis aux policiers de suivre l’homme à la trace jusqu’à l'eau. Ils ne l’ont jamais vu, alors ils ne disposent que d’une description fournie par les témoins.