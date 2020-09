Erin O’Toole souhaite réunir les deux solitudes

L’emploi, l’unité du pays et les ressources naturelles. Ce sont les trois enjeux clés qui préoccupent le nouveau chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, qui s’est présenté au Journal pendant 30 minutes dans un français presque parfait.

Pourquoi voulez-vous être premier ministre du Canada?

Parce que je suis un patriote. Je suis fier d’être canadien et je veux servir mon pays.

Je l’ai fait comme militaire, comme avocat. Maintenant, je suis en politique pour l’avenir de mes deux enfants, Mollie et Jack. Pour eux, on doit avoir un futur solide avec beaucoup d’opportunités.

Après quatre ans de M. Trudeau, on a vu beaucoup de hashtags et de selfies, mais pas de plan pour la prochaine génération.

Nous avons besoin d’un premier ministre qui ait un bon jugement et beaucoup d’expérience, particulièrement dans le secteur privé.

Nous faisons face à une crise d’unité au Canada, en particulier à l’Ouest avec le mouvement Wexit. C’est préoccupant pour moi, c’est pourquoi j’ai lancé ma campagne à Calgary.

Comment comptez-vous créer des opportunités, des emplois?

Après la pandémie, c’est important de reprendre les rênes du pays, avec les industries du secteur des ressources naturelles.

Il faut redonner confiance au secteur privé.

Présentement, il y a beaucoup d’incertitude à travers le pays dans toutes nos industries qui nuit à l’investissement et à la création d’emplois.

C’est impossible pour le gouvernement Trudeau de faire ça parce qu’il a une approche idéologique contre quelques secteurs, en particulier le secteur énergétique, et contre le bien-être des familles col-bleu.

Aurez-vous la même approche au Québec?

J’ai hâte à ma réunion avec le premier ministre Legault.

Nous allons parler de ressources naturelles, à travers le pays et au Québec avec le grand projet GNL Saguenay qui représente beaucoup d’emplois au Saguenay et peut-être un gazoduc dans le Nord-du-Québec.

En même temps, il faut négocier un accord pour le bois d’œuvre et mieux négocier avec les Américains pour l’aluminium et l’acier.

Les propos de M. O’Toole ont été retouchés et condensés à des fins de clarté.

Pro-choix

« Je suis le premier chef pro-choix pour notre parti. »

Erin O’Toole mise sur la carte proavortement et pro-LGBTQ pour séduire les jeunes électeurs et les femmes.

Et s’il a voté contre le projet de loi pour l’aide médicale à mourir, c’est que comme il est proposé actuellement, il présente « beaucoup d’incertitudes », selon lui. Il veut s’assurer que les personnes auront accès à des traitements plutôt qu’à l’aide médicale à mourir quand il est possible de les soulager.

En septembre, la juge Christine Baudouin de la Cour supérieure du Québec a statué qu’il était inconstitutionnel de limiter l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes en fin de vie et a demandé à Ottawa de modifier les critères d’admissibilité prévus dans la loi actuelle.

S’attaquer au déficit

« Je vais réduire le déficit, mais d’une manière juste et équitable. Il faudra le faire pendant une décennie probablement. »

Erin O’Toole n’a pas écarté le spectre de l’austérité en entrevue, soulignant l’ampleur historique du déficit créé ces derniers mois.

Il prévoit réduire les programmes d’urgence, comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU), et offrir des programmes « plus ciblés » pour les familles et plus de soutien aux entreprises.

Il estime que le gouvernement Trudeau a été trop lent à offrir des subventions salariales, privilégiant plutôt la PCU, aux dépens des emplois. Une stratégie qui selon lui n’est pas étrangère au taux de chômage actuel.

Miser sur les ressources

« C’est important pour le Canada de recevoir plus d’argent pour nos ressources naturelles. »

M. O’Toole voit dans ce secteur une planche de salut pour la sortie de crise.

Pour y parvenir, le chef conservateur veut éliminer la loi C-69, qui resserre l’évaluation environnementale des grands projets, et imposer « une loi sur les pipelines stratégiques » qui empêcherait de les bloquer.

Il est en faveur du défunt projet de pipeline Northern Gateway qui visait à transporter du bitume de l’Alberta vers la côte de la Colombie-Britannique. Il appuie aussi le projet de gazoduc de GNL Québec visant à transporter du gaz albertain vers le fjord du Saguenay pour l’exporter.