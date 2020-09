Un enfant amasse plus de 315 000 $ pour protéger les chiens policiers

Un jeune garçon de 10 ans, préoccupé par le fait que les chiens policiers n’étaient pas aussi bien protégés que leurs maîtres, a décidé d’amasser des fonds pour régler ce problème.

Brady Snakovsky n’avait que 8 ans quand il a mis sur pied un fonds destiné à financer l’achat de vestes pare-balles pour les chiens policiers. Depuis, il a amassé plus de 315 000 $ et a permis de protéger plus 257 chiens aux États-Unis et au Canada.

Sa mère, Leah Tornabene, explique à CNN que le tout a commencé alors qu’ils regardaient une émission en famille.

«Je n’avais même pas remarqué que le chien ne portait pas de veste pare-balles, dit-elle. J’étais plutôt surprise de voir qu’un enfant de 8 ans a été en mesure de reconnaître qu’il y avait un problème. Mais aussi qu’il a pu trouver une solution pour le régler.»

Grâce aux fonds amassés par Brady, des chiens militaires ont aussi pu bénéficier de protection additionnelle, et ce, même jusqu’en Afghanistan.

Pas peu fière de son fils, Mme Tornabene ajoute que peu de gens réalisent que les corps policiers dépendent de dons du public pour acheter de l’équipement pour leur unité canine.

Comme rien n’arrête ce jeune Américain, Brady a récemment contribué à l’ouverture d’un parc pour chien dans sa ville natale de Brunswick, en Ohio.

De plus, une journée par semaine, le parc est réservé aux dresseurs et aux chiens policiers pour faire de l’entraînement.

Tout ça parce que le jeune homme «aime voir les sourires sur les visages des maîtres», dit-il.