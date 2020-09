Une escouade de la santé publique déployée dans une résidence pour aînés de Québec

Nouvelle éclosion de cas de COVID-19 à Québec : la Direction de Santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a ordonné dimanche une interdiction immédiate de visites et sorties sauf pour raison médicale pour tous les usagers et visiteurs de la Résidence privée pour ainés (RPA) Place Alexandra.

La décision a été prise après le recensement de quatre contrôles positifs au nouveau coronavirus le samedi 5 septembre.

L’accès au bâtiment n’est plus autorisé jusqu’à nouvel ordre, selon ce qu’a indiqué le CIUSSS à TVA Nouvelles, afin de permettre à la Direction de Santé publique d’établir rapidement le portrait épidémiologique complet de l’ensemble des résidents et des employés de la RPA.

Une escouade a été déployée pour appliquer des mesures de prévention et de contrôle des infections. Les autorités sanitaires disent avoir affecté immédiatement du personnel du CIUSSS de la Capitale-Nationale à la résidence.

Les propriétaires de la Place Alexandra ont refusé de commenter la situation auprès de TVA Nouvelles.

Des résidents ont été confinés à leur chambre ou à leur appartement et ont reçu l’ordre de ne pas circuler sur leur étage. Au moment du déploiement, certains résidents ne pouvaient plus retourner à leur chambre ou à leur appartement.

La Place Alexandra se trouve à cinq minutes des Jardins d’Évangéline, une autre résidence pour aînés qui avait été touchée par de nombreux cas de COVID-19 au plus fort de la pandémie.

Jusqu’ici relativement épargnée par le virus, la région de Québec est désormais un site où le nouveau coronavirus circule plus activement. En date de samedi, les yeux étaient particulièrement tournés vers les quartiers de Saint-Sauveur et de Limoilou. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale incite les citoyens qui ont fréquenté les bars et les restaurants de ces quartiers à se faire dépister, surtout en cas de présentation des symptômes du nouveau coronavirus.

La résidence Place Alexandra se trouve dans le quartier Vieux-Moulin à Québec.

La Capitale-Nationale est la sixième région la plus affectée par la COVID-19 dans la province, avec 2233 des 63 497 infections. Un total de 196 décès y a été recensé.