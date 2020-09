5 cas spéciaux dans le nouveau marché de l'emploi

C’était la fête du Travail, le lundi 7 septembre... Ou devrait-on plutôt dire la «fête du Télétravail»?

La COVID-19 a forcé une métamorphose dans pratiquement tous les secteurs du marché du travail.

La classe ouvrière québécoise entretient toujours, presque six mois après la déclaration de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plusieurs interrogations sur la façon de s’adapter à ce nouveau monde de l’emploi.

TVA Nouvelles répond à vos questions sur le marché du travail au Québec.

Q : «J’ai 70 ans et je me demande si la Santé publique a donné son feu vert pour un retour au travail. Les aînés peuvent-ils accepter l’offre d’un employeur?» – Marie Brutus

R : Le ministre du Travail, Jean Boulet, a confirmé que les 70 ans et plus peuvent retourner au travail sur invitation de leur employeur, à condition que les conditions de travail soient sécuritaires et rassurantes, tout en prenant les précautions qui s’imposent.

Autrement dit, la Santé publique n’empêche pas les 70 ans et plus de retourner au travail.

Q : «Je suis nouvellement en télétravail depuis mars. Mon employeur me verse depuis peu une allocation spéciale. Cette allocation sera-t-elle imposable?» - Harold Béland

R : Oui. Certains employeurs accordent jusqu’à 200 $ de prime de télétravail par paie. Cette allocation est imposable, comme tout revenu d’emploi. Il n’y a aucune distinction du côté de l’Agence du revenu du Canada ni de Revenu Québec.

Q : «Est-ce que l’achat d’une chaise de bureau ergonomique remboursée par mon employeur est un avantage imposable?» - Judy Chan

R : Ce genre d’équipement peut être un avantage non imposable si l’employeur vous demande d’être en télétravail, mais l’Agence du revenu fixe le seuil à 500 $. Le remboursement d’articles de bureau ou un ordinateur pour moins que 500 $, c’est non imposable parce qu’on juge que c’est plutôt l’employeur qui en bénéficie. Le ministère provincial du Travail désire d’ailleurs implanter une réforme pour favoriser le télétravail et ce genre de responsabilité devra éventuellement être mieux assumée par les employeurs.

Q : «En télétravail, quels sont les droits des travailleurs quand un patron demande de prendre les appels et courriels les soirs et le week-end?» - Francis

R : Il existe en Europe le droit à la déconnexion : les gens ont le droit de refuser d’être rejoints à l’extérieur de leurs heures de bureau. Au Québec, ce n’est pas encore enchâssé dans le code du travail. Pour l’instant, ce sont la convention collective ou le contrat de travail qui font juridiction en la matière.

Q : «Au travail, mon patron a retiré la station de lavage des mains située à l’entrée du magasin. Il dit que ce n’est pas obligatoire aux yeux de la santé publique. A-t-il raison?» - Lucille Francoeur

R : Dans les guides pour le commerce de détail, la présence de stations de gel hydroalcoolique est nécessaire à l’entrée du magasin.