Aaron Carter se lance dans la pornographie

Aaron Carter a fait ses débuts dans l’industrie du X, vendredi, avec un spectacle en direct sur le site pour adultes CamSoda.

Le chanteur avait annoncé sa prestation dans la journée. « C’est ma première fois ! Rendez-vous ce soir en live sur CamSoda à 21h00 », avait-il annoncé sur ses réseaux sociaux.

La vedette de 32 ans fait ses débuts, sans doute inspiré par sa petite-amie, Melanie Martin, qui s’est lancée sur la plateforme il y a déjà quatre mois.

Pour sa première webcam, comme le rapporte Metro, Aaron Carter s’est filmé nu sous la douche ainsi que dans sa chambre, où on a pu l’y voir jouer de la guitare dans le plus simple appareil.

Un représentant de CamSoda avait par ailleurs confié à Page Six qu’Aaron Carter « mangera des bananes et les épluchera avec ses pieds » et qu’il se « masturbera pour une audience live pour la toute première fois ».

Et les admiratrices de celui qui faisait battre le cœur des adolescentes au début des années 2000 ont elles aussi bien grandi puisqu’elles ont été au rendez-vous.

« Aaron Carter a été mon premier concert et maintenant c’est le premier cam model que je paye pour regarder son spectacle », a ainsi tweeté une admiratrice.

De plus, CamSoda n’est pas le seul réseau pour adultes sur lequel découvrir l’intimité de l’artiste. Aaron Carter a également une page sur OnlyFans où il présente des contenus exclusifs contre un abonnement de 27 dollars par mois.