Après les chaleurs accablantes, alerte de tempête de neige à Denver

Les résidents de la ville de Denver au centre des États-Unis passeront d'une chaleur record à une soudaine tempête de neige.

La ville s’attend à une subir une baisse des températures de 38 °C à aussi peu que 2°C prévus mardi en journée.

Des rafales de vents violents avec fronts froids, ainsi que de la pluie et de la neige, sont attendues lundi soir, a annoncé le National Weather Service (NWS).

«Un changement radical de temps se produira lundi soir et mardi, avec une chaleur record remplacée par des conditions hivernales, de la neige et un froid record», a déclaré NWS. «On peut s'attendre à des accumulations de neige importantes dans les montagnes Front Range et les contreforts, tandis que la région métropolitaine de Denver et le corridor I-25 peuvent également voir des chutes de neige fondantes et humides tôt mardi matin.»

Une baisse de près de 36 degrés est historique pour une ville où ce genre de fluctuations n'est pas inconnu. Denver aura besoin d'une baisse de 38 degrés pour entrer dans le top cinq des records de l'histoire météorologique de la ville.