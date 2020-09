«Écoeurés» de la COVID-19 les Québécois? C’est ce que semble penser les analystes de La Joute face à la hausse constante des cas du virus à travers la province depuis plusieurs jours.

«Le message du gouvernement ne passe plus malheureusement», croit Emmanuelle Latraverse.

«Quand dans le milieu de l’été, les chiffres se sont mis à monter, il y avait eu une grosse sortie du premier ministre, il y avait eu un resserrement collectif (...) Ça fait une semaine aujourd’hui que le premier ministre a tiré sur la sonnette d’alarme, il y a eu des sorties de ses ministres mais on voit que les cas continuent d’augmenter, comme si le gouvernement prêchait dans le désert en ce moment.»

Pour Caroline St-Hilaire, il est presque «normal» que les Québécois se relâchent après des mois d’efforts.

«Je ne suis pas certaine que c’est le message qui ne passe pas comme le fait qu’il y a un peu d’ "écoeurentite", d’épuisement, de relâchement. À la limite, c’est un peu normal (...) On va se le dire, on se pense toujours invincible. Quand on voyait les chiffres baisser, on a peut être tous un peu baisser la garde et là les chiffres sont peut être en train de nous dire de resserrer un petit peu les règles. C’est humain tout ça», a-t-elle dit.

Une deuxième vague du nouveau coronavirus pourrait donc frapper le Québec, mais la proportion devrait être moindre selon Thomas Mulcair.

«J’ai l’impression que tout le monde suit les consignes mais tout le monde a fait la même prédiction depuis le début: il y aura une deuxième vague. La question est de savoir si elle va frapper aussi durement, je ne le crois pas», a-t-il lancé.

«On a plus d’équipements de protection et le public est mieux informé. Le port obligatoire du masque, c’était une évidence pour quiconque connaissait ça. C’est triste de voir cette augmentation là mais je ne crois pas qu’on aura des chiffres comme au printemps.»