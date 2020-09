Près de la moitié des résidents d’un étage de la Place Alexandra infectés

Près de la moitié des résidents du cinquième étage de la Place Alexandra, étage habituellement dédié aux soins de fin de vie, seraient atteints de la COVID-19, selon ce qu’a appris TVA Nouvelles lundi.

• À lire aussi: Une escouade de la santé publique déployée dans une résidence pour aînés de Québec

On attendait lundi après-midi une mise à jour des autorités sanitaires sur la situation de cette résidence privée pour aînés (RPA) de Québec.

Quatre cas du nouveau coronavirus y ont été recensés samedi, poussant le CIUSSS de la Capitale-Nationale à y lancer une opération de dépistage et déployer une escouade pour assurer des soins. Selon la santé publique, ce bilan risque de s’alourdir.

D’ailleurs, l’annonce de nouveaux milieux d’éclosions dans la région est à prévoir. D’après le bilan

Établissements problématiques dans Chaudière-Appalaches

Autre résidence problématique du côté de Saint-Georges-de-Beauce : le Saint-Guillaume, où on parle de 10 résidents et cinq employés infectés à la COVID-19. Une vingtaine d’employés ont été placés en isolement préventif. Le CIUSSS de Chaudière-Appalaches est sur place pour s’assurer que les résidents reçoivent les soins nécessaires.

Les patients COVID-19 ont été transférés dans un centre d’hébergement temporaire du côté de la résidence La Guadeloupe, à 30 minutes de là.

«Tous les résidents et employés ont été dépistés, a assuré le copropriétaire Marc-André Poulin en entrevue avec TVA Nouvelles. Ça a été très rapide comme opération. On a su mercredi matin qu’on était plus à risque. Au-dessus 300 personnes ont été testées en deux jours.»

Ailleurs dans Chaudière-Appalaches, un CHSLD et deux résidences pour personnes âgées seraient sous surveillance. Dans chacun de ces établissements, au moins un cas a été enregistré au cours des derniers jours.

D'après les informations de Pascale Robitaille pour TVA Nouvelles