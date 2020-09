EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5h50

PLANÉTAIRE

Cas: 27 115 056

Morts: 883 590

Rétablis: 18 133 725

ÉTATS-UNIS

Cas: 6 277 004

Morts: 188 941

Rétablis: 2 315 995

CANADA

Québec: 63 497 cas (5769 décès)

Ontario: 43 161 cas (2813 décès)

Alberta: 14 474 cas (242 décès)

Colombie-Britannique: 6162 cas (211 décès)

Saskatchewan: 1651 cas (24 décès)

Manitoba: 1323 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1085 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 270 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 192 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 47 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 131 895 cas (9145 décès)

NOUVELLES

5h50 | L'Inde devient le 2e pays avec le plus de cas de COVID dans le monde

L'Inde est devenu aujourd’hui le deuxième pays du monde après les États-Unis recensant le plus grand nombre de cas de COVID-19 et dépasse le Brésil, alors que la pandémie revient en force au Royaume-Uni, en France et dans plusieurs autres pays.