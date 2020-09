La multiplication des théories du complot mais aussi des menaces ouvertes contre le premier ministre Legault doivent pousser le gouvernement à informer le mieux possible la population sur la pandémie de COVID-19 selon les analystes de «La Joute».

• À lire aussi: Comment une personne devient «complotiste»

Pour Caroline St-Hilaire, les campagnes de désinformation sur Internet sont fortes et renforcent souvent les doutes que peuvent éprouver la population.

«Je me mets à la place de certaines personnes : t’es tout seul dans ton sous-sol, tu parles pas à personne et là tu vois des vidéos sur YouTube... Il y a des gens qui ont des gros réseaux, ce ne sont pas tous des "gnochons", donc tu te dis que ça fait du sens», dit-elle.

«Ça vient crédibiliser un doute. Tu te dis que ce sont peut-être eux qui ont la vérité. Ça fait partie de la désinformation mais je pousserais plus loin, de l’ignorance. C’est ça le défi du gouvernement dans les prochains jours. Il doit nous informer sans que ça devienne de la propagande. Donnez de l’information juste et transparente sinon ce sont eux (les complotistes, NDLR) qui vont gagner.»

Les campagnes de désinformation en ligne sont aussi le «nœud du problème» pour Thomas Mulcair.

«C’est tellement léché, bien monté, bien préparé... Ce qu’on entend par la suite, quand les gens ont écouté ça, c’est : j’ai fait mes recherches. Mais "ma recherche" consiste à regarder des bribes sur YouTube (...) Ça serait tellement plus facile si ce n’était que des imbéciles qui croient à cela. Mais malheureusement j’ai entendu des gens autrement intelligents le croire aussi», explique-t-il.

L’angoisse face à la pandémie peut être un facteur de propagation de ces théories selon Emmanuelle Latraverse.

«Les gens veulent s’accrocher à quelque chose. Ils s’accrochent à la vérité, à LEUR vérité et celle qu’ils croient. Soit ils croient dur comme fer à François Legault à qui on ne peut rien reprocher, soient ils croient à des conspirations et on est tous vendus et corrompus et on a une puce dans le bras où Bill Gates nous dicte des choses... C’est comme une bouée de sauvetage mentale.»

Voyez le reste de leur débat dans la vidéo ci-dessus.