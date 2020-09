La situation de la COVID-19 s’aggrave dans des résidences pour aînés de Chaudière-Appalaches.

À la résidence privée pour aînés Le Saint-Guillaume, à Saint-Georges-de-Beauce, 10 résidents et cinq employés ont été infectés au nouveau coronavirus.

Une vingtaine d’employés ont été placés en isolement préventif.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches est sur place pour s’assurer que les résidents reçoivent les soins nécessaires.

Les patients COVID-19 ont été transférés dans un centre d’hébergement temporaire, à la résidence La Guadeloupe, située à 30 minutes de là.

«Tous les résidents et employés ont été dépistés, a assuré le copropriétaire Marc-André Poulin en entrevue avec TVA Nouvelles. Ça a été très rapide comme opération. On a su mercredi matin qu’on était plus à risque. Au-dessus 300 personnes ont été testées en deux jours.»

D’autres établissements de la région sont surveillance, soit le CHSLD Saint-Alexandre à Thetford Mines ainsi que les résidences pour personnes âgées Saint-Alphonse et Le Cristal, dans chacun desquels où au moins un cas de COVID-19 aurait été enregistré.