Une treizième école affectée par la COVID-19 à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a indiqué en fin de soirée, lundi, qu'un premier cas de COVID-19 a été déclaré à l’école des Jeunes-du-Monde, dans La Cité-Limoilou.

Par l’envoi d’un courriel qu’elle a fait parvenir aux parents des élèves de l’établissement scolaire, la Direction de santé publique de la région confirme donc que des mesures d'isolement ont été mises en place dans une 13e école de Québec.

Les risques de contracter le virus demeurent faibles pour la majorité des élèves de l’école, ce qui leur permet de continuer de fréquenter l’établissement, peut-on lire dans la missive. Toutefois, on recommande aux parents de surveiller les symptômes de leur enfant jusqu’au 18 septembre.

Du côté du Centre de services scolaire de la Capitale, on précise que les jeunes de la classe de Mme Geneviève Fournier, en 2e année, et ceux du groupe de service de garde de Mme Prisca Buan doivent être mis en isolement à la maison. Et ce, également jusqu’au 18 septembre.

ÉCOLES CIBLÉES PAR DES MESURES D’ISOLEMENT (SANS ÉCLOSION)*