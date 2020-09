Sandra Demontigny a reçu un diagnostic d’Alzheimer précoce à 39 ans.

Deux ans plus tard, la femme qui voit la maladie progresser peut compter sur le soutien de ses proches.

En entrevue à l’émission «Denis Lévesque», elle a expliqué comment elle découvrait parfois des symptômes du jour au lendemain.

«Ce que je trouve le plus difficile, c’est de voir les symptômes qui progressent, des nouveaux qui arrivent et qui s’incrustent», dit-elle.

«Je ne sais pas dans quel ordre ça va arriver. Donc quand ça arrive et que je commence à perdre des facultés, c’est un autre petit deuil par-dessus celui qui était déjà là.»

Mme Demontigny a raconté que sa mémoire à court terme était affectée par la maladie.

«Je me répète un nombre impressionnant de fois dans une journée», lance-t-elle.

Elle a donné l’exemple de l’heure à laquelle elle doit aller chercher son fils à l’école. La mère de famille a confié que souvent elle ne souvenait plus de ce qu’il lui avait dit une fois qu’il était sorti de l’auto.

«Maintenant, il me dit l’heure et me la texte aussi.»

Hérédité et fin de vie

Comme Sandra Demontigny a vu son père mourir d’Alzheimer précoce à 53 ans, elle est très consciente de la réalité de la maladie.

Elle dit qu’il n’y a pas de tabous avec ses proches sur ses dernières volontés, mais aussi sur le fait qu’elle peut avoir transmis la maladie à ses enfants.

«Heureusement, on a une belle équipe autour de nous (...) C’est difficile, mais il n’y a aucun tabou chez nous.»

Elle aimerait pouvoir partir avant de ne plus être capable de pouvoir les gestes les plus communs du quotidien. Mais l’aide médicale à mourir n’est pas encore accessible pour des cas comme le sien.

«L’aide médicale anticipée n’est pas encore encadrée et permise au Québec. C’est sûr que si ça l’était et que mes souhaits étaient notariés, ça serait plus facile, car il y aurait moins de place à l’interprétation.»

Voyez le reste de son entrevue dans la vidéo ci-dessus.