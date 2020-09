Bob le Chef, nouvel animateur d’«Arrive en campagne»

Stefano Faita avait dévoilé l’an dernier son intention de conclure l’aventure «Arrive en campagne», qu’il a animée pendant cinq ans à TVA. Or, bonne nouvelle pour les adeptes de l’émission : celle-ci lui survivra avec un nouvel animateur, Bob le Chef, dès le printemps prochain.

«C’est vraiment excitant, s’emballe Bob le Chef en entrevue. Et énervant, aussi. Ce sont de grosses chaussures à remplir. Stefano porte du 12, si je ne me trompe pas... (rires)»

La formule d’«Arrive en campagne», où des citadins habitués au bitume des villes s’initient à la vie sur une ferme, ne bougera pas avec l’arrivée de Bob le Chef.

Des familles invitées (le recrutement est toujours en cours pour la prochaine saison) passent une ou deux journées en milieu agricole, en apprennent sur la culture de tomates, de volailles ou sur la production laitière, par exemple, en découvrant une région méconnue du Québec. Comme le faisait Stefano Faita, Bob le Chef cuisinera une recette chaque semaine à partir de produits locaux.

Huile d’olive versus beurre

En raison des mesures sanitaires, seulement sept nouveaux épisodes d’«Arrive en campagne» doivent être tournés pour l’instant. Surtout à l’extérieur, ce qui facilite le respect des consignes de la santé publique. Des virées dans Lanaudière, la Montérégie et l’Estrie sont prévues.

«Je suis vraiment content, ajoute Bob sur une note plus sérieuse. C’est une émission que je trouve belle et importante, qui permet aux Québécois d’en apprendre sur les agriculteurs de notre belle province. Moi, je fais partie des familles urbaines, je suis né et j’ai grandi en plein cœur de Montréal, et j’apprends des trucs en tournant "Arrive en campagne". Certains me font plus peur que d’autres ; les gens vont se rendre compte que j’ai un peu une phobie des insectes...(rires).»

S’il dit avoir en commun avec son prédécesseur et bon ami le fait de «parler fort», Bob le Chef compte apporter sa propre couleur au rendez-vous.

«Stefano est plus huile d’olive, et moi, je mets du beurre, illustre-t-il à la blague. À la base, j’aime rencontrer les gens. Je trouve que tout le monde a une histoire à raconter si on prend le temps de l’écouter, et c’est ce que je veux transmettre.»

Pieds sur terre

Robert Penny, alias Bob le Chef, vit une petite heure de gloire à la télévision cette année. Aux commandes du jeu «BBQ en boîte», à Zeste (à voir dès le mercredi 9 septembre), l’audacieux cuistot a aussi brillé tout l’été dans les rediffusions de «Fous du BBQ», à CASA, et il vient d’amorcer les tournages de la sixième saison d’«Arrive en campagne».

Son visage sera aussi présent sur les tablettes des supermarchés et dépanneurs, à la fin du mois, avec sa nouvelle ligne de vins.

Fort d’une certaine notoriété grâce à son projet L’Anarchie Culinaire, décliné partout sur le web depuis 15 ans, Bob le Chef garde la tête froide devant la multiplication des contrats et ne se considère pas comme une vedette.

«La reconnaissance s’est faite graduellement, remarque-t-il. Je ne sens pas que ça me change, comme personne. Je garde les pieds sur terre. Je dois tout à ma mère ; elle m’a bien élevé, et elle ne me permettrait pas d’écart de conduite!»

Si vous souhaitez vivre l’expérience d’«Arrive en campagne», vous pouvez écrire dès maintenant à l’adresse aecampagne2020@gmail.com. L’émission reviendra à TVA au printemps prochain. On peut voir Bob le Chef à «BBQ en boîte» le mercredi, à 21 h 30, à Zeste.