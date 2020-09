Chassés par l'arrivée des nouveaux préposés

L'arrivée prochaine de milliers de nouveaux préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD fait d'autres mécontents. Des apprentis préposés qui ont monté la garde depuis le début de la pandémie doivent maintenant laisser leur place et être réaffectés.

Maryse Manseau a travaillé dans les finances pendant 25 ans. Elle a complètement refait sa vie professionnelle, et ce, bien avant la pandémie. Elle s'est trouvé une vocation et travaille maintenant comme apprentie préposée aux bénéficiaires au CHSLD de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.

Mme Manseau suit également une formation d'infirmière auxiliaire, mais voilà qu'avec l'arrivée des nouveaux diplômés de la formation accélérée mise en place par François Legault, elle et plusieurs de ses collègues se retrouvent obligatoirement réaffectés.

Au CISSS de la Montérégie-Est, ce sont 525 préposés aux bénéficiaires qui arrivent et qui auront un emploi à temps complet. L'établissement offre donc trois possibilités aux aides de service et apprenties préposées: suivre la prochaine formation express, aller travailler ailleurs que dans les CHSLD ou changer de titre d'emploi et deviennent préposées à la salubrité ou aux services alimentaires.

«Nos résidants sont attristés de ça, parce qu'ils sont habitués avec nous. Tu sais, on a vraiment été présents dans des moments qu'ils ont trouvé extrêmement difficiles. Ils étaient tout seuls, ils n'avaient pas de visites», explique Mme Manseau.

Une collègue qui préfère rester anonyme et qui travaille au même CHSLD et avait déjà entamé la formation de préposée avant la pandémie, mais elle ne l'a pas encore terminée. Elle a accepté à contrecœur d'être transférée comme préposée à la salubrité.

«Quand la pandémie est arrivée et qu'on travaillait avec la peur au ventre, je l'ai fait. On me balaie, là. On a pris l'arrosage et va-t'en! Tu es bonne pour le caniveau», déplore-t-elle.

Du côté du CISSS de la Montérégie-Est, on dit qu’il s’agit d’abord d’une période d’adaptation.

«Avec l'arrivée massive de 500 nouveaux préposés aux bénéficiaires, il y aura, dans le prochain horaire, des surplus de main-d’œuvre de préposés aux bénéficiaires. Là, on est en période d'arrimage pour s'assurer que, justement, nos nouveaux préposés aux bénéficiaires puissent avoir des horaires à temps complet», affirme Vicky Lavoie, directrice des ressources humaines.

Le CISSS ajoute que différents scénarios seront examinés pour voir s'il est possible que les personnes qui suivent déjà une formation puissent rester auprès de la clientèle.