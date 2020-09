Dépistage: vif engouement sur la Rive-Sud

Le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous dans une clinique de dépistage de la COVID-19 sur la Rive-Sud de Montréal a explosé mardi avant-midi, peu de temps après que la mairesse de Longueuil ait annoncé en être atteinte.

Dans un communiqué émis mardi matin, la mairesse Sylvie Parent racontait qu’elle s'était fait tester après avoir «ressenti des symptômes légers de la COVID-19» vendredi dernier. Dimanche, un résultat positif lui a été transmis.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre a confirmé avoir reçu mardi un flux d'appel de citoyens désirant se faire tester. «Aujourd'hui, nous avons eu une demande exceptionnelle. Des ressources ont été ajoutées pour la prise de rendez-vous et dans les cliniques de dépistage», a expliqué la porte-parole, Sara-Eve Tremblay.

Jusqu'à 90 minutes d'attente

Comme notre journaliste avait côtoyé Mme Parent lors d'un point de presse la semaine dernière, il a tout de suite téléphoné pour obtenir un rendez-vous de dépistage sur la Rive-Sud, où il demeure. Après 90 minutes d'attente, il s'est fait dire qu'il n'y avait plus de plage horaire disponible mardi ni mercredi dans un rayon de 30 kilomètres autour de son domicile et qu'il faudrait attendre jeudi, ce qui lui semblait trop tard.

Habituellement, il faut moins de dix minutes au téléphone pour obtenir un rendez-vous dans un délai de 24 heures, a souligné le CISSS de la Montérégie-Centre.

La préposée au bout du fil n'a pas mentionné que des cliniques mobiles se tenaient sur le territoire de la Montérégie cette semaine.

Mardi, ces cliniques étaient respectivement situées à 40 et 79 km du domicile de notre journaliste. Mercredi, l'une d'elles sera beaucoup plus près, et il tentera d'aller se faire tester à l'ouverture.