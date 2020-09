Des denrées collectées directement sur vos perrons

De nombreux bénévoles prendront d’assaut toutes les rues du Grand Montréal afin de collecter des denrées non périssables directement sur le pas de la porte des citoyens, dimanche.

Les personnes qui veulent participer peuvent déposer des aliments non périssables sur leur perron avant le début de la collecte du Miracle, qui se tiendra le 13 septembre dès midi. Une armée de bénévoles sillonnera ensuite l’entièreté des rues de Laval, Montréal et Longueuil pour récolter les dons, qui seront remis à des associations ou à des familles dans le besoin.

Pour le moment, un peu plus de 1000 bénévoles sont déjà inscrits pour récolter les dons. «On a besoin d’encore beaucoup, beaucoup de bénévoles et de capitaines d’équipe pour être capables de passer à travers toutes les rues du Grand Montréal», a souligné Florence Leclerc, une des organisatrices.

«C’est une initiative populaire. [...] Ça nous appartient tous, c’est ça le concept du projet et que tout le monde donne comme il peut. Que ça soit en temps, en denrées ou en organisation. On mobilise toute la population à embarquer dans ce projet-là», a-t-elle ajouté.

Créer des liens

La collecte du Miracle du 13 septembre désire avant tout créer des liens au sein d’un quartier et entre les voisins. «Le fait que ce soit une initiative populaire, c’est complètement différent. Le but, c’est d’être inclusif et que tout le monde trouve sa place», croit Mme Leclerc.

L’initiative a d’ailleurs déjà fait ses preuves ailleurs au pays plus tôt cette année, comme à Chatham-Kent, en Ontario. «Ç'a eu lieu là-bas et ç'a été vraiment des miracles. C’était vraiment impressionnant. On essaie de répéter ça», a-t-elle expliqué.

Selon cette dernière, l’initiative souhaite également nourrir un sentiment de solidarité développé par les citoyens depuis le début de la pandémie.

Tous les quartiers

Pour l'occasion, chaque quartier du territoire montréalais compte des capitaines d’équipes, qui décideront de la façon de procéder avec les informations fournies sur la carte interactive du site internet de l’événement.

«C’est vraiment chaque équipe qui décide comment elle veut procéder. Chaque capitaine peut voir le nombre de bénévoles dans le quartier, comment les contacter, comment s’organiser et les organisations locales pour aller porter les denrées», a précisé Mme Leclerc.

L’objectif est qu’un bénévole qui s’implique le fasse le plus possible dans son propre quartier, a-t-elle noté.

Les bénévoles désirant participer à la collecte, les organismes et les familles dans le besoin peuvent s'inscrire sur le site internet de l’événement à l’adresse suivante: https://miracle13septembre.org/