Des élections à l’automne ? Un pari risqué

À deux semaines du discours du Trône que doit prononcer le premier ministre Justin Trudeau à Ottawa, les députés conservateurs du Québec et les bloquistes étaient réunis pour préparer leur rentrée et une possible élection.

• À lire aussi: Erin O'Toole n'incite guère les Québécois à voter pour les conservateurs

• À lire aussi: Caucus conservateur : les Québécois écartés des postes plus prestigieux

Le chef de Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’a pas mâché ses mots mardi invitant même M. Trudeau à déclencher des élections s’il en ressentait le besoin.

Pour Alain Rayes, député conservateur de Richmond-Arthabaska, les élections sont plus près qu’on le pense.

D’un côté comme de l’autre, les formations politiques fédérales sont convaincues que le premier ministre déclenchera des élections cet automne ou du moins avant que la commissaire à l’éthique dépose son rapport dans l’affaire WE Charity, prévu au début 2021.

Mais le pari en vaut-il la chandelle? Il en serait un fort dangereux, selon le sondeur Jean-Marc Léger.

«Celui qui va obliger les électeurs à aller voter en pleine pandémie va être corrigé par les électeurs», croit-il.

Une lutte corsée au Québec

Un sondage mené par la firme Léger montre que la lutte pour le Québec n’est pas gagnée d’avance pour aucun parti.

Si bien que le Bloc et les Libéraux se retrouvent à égalité avec 30% des intentions de vote dans la province. Les conservateurs suivent au troisième et récolte l’appui de 20% des électeurs québécois. Le NPD (14%) et le Parti vert (5%) sont respectivement classés quatrièmes et cinquièmes.

L’arrivée d’Erin O’Toole à la chefferie conservatrice profite au parti qui a gagné quelques points depuis son élection.

«Je pense que l’arrivée d’Erin O’Toole amène un vent de fraîcheur», indique Richard Martel, nouvellement promu au poste de lieutenant politique pour le Québec.

Cette hausse des intentions vote ronge principalement les appuis du Bloc québécois, indique Jean-Marc Léger.

«La question se joue au niveau des comptés. De ce côté-là, il risque d’y avoir une bagarre directe entre les bleus», avance M. Léger.

Yves-François Blanchet est prêt pour cette bataille; il en a profité mardi pour lancer ses premières flèches en direction d’Erin O’Toole.

«Nous on veut que le Québécois connaissent Erin O’Toole», a-t-il dit.

M. Blanchet reproche notamment au chef conservateur de ne pas s’être engagé à offrir une déclaration d’impôts unique pour les contribuables du Québec et de vouloir imposer un pipeline sur le territoire de la province.

Au bureau de Justin Trudeau, on réitère que le premier ministre ne veut pas d’élections cet automne et que ce sont plutôt les oppositions qui trancheront la question lors du discours du Trône, le 23 septembre.