Laval dans la zone jaune et son maire en isolement

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Laval alors que la région a été placée dans la zone jaune par le gouvernement et que le maire a dû se placer en isolement préventif.

La COVID-19 a fait des ravages dans cette région au printemps et les plus récentes données démontrent que la transmission communautaire commence à s’accroire.

Le maire de Laval Marc Demers s’est aussi placé en isolement après avoir côtoyé son homologue de Longueuil, Sylvie Parent, qui a contracté la COVID-19.

Même s’il n’éprouve aucun symptôme, il a décidé de passer un test de dépistage. Il s’attend à recevoir les résultats mercredi.

«Il faut redoubler d’efforts, être prudents et suivre les consignes le plus près possible pour revenir dans la zone verte», a-t-il expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

En date du 7 septembre, on dénombrait 6434 cas confirmés et 677 décès à Laval.