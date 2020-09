Le Parti vert se réjouit d'avoir presque doublé ses rangs

Le nombre de membres du Parti vert du Canada a presque doublé au cours des derniers mois, souligne la formation politique au moment où vient de s’écouler la date butoir pour s’inscrire afin de pouvoir se prononcer dans l’élection du ou de la prochaine chef.

Au moment de l’heure de tombée, le 3 septembre, les verts cumulaient 35 000 membres, comparativement à 22 000 après les élections d’octobre 2019. C’est notamment au Québec que le parti politique constate une plus forte croissance de membres, avec 65% d’augmentation.

«L'enthousiasme suscité par notre course à la chefferie est incroyable», s’est réjouie par voie de communiqué la chef par intérim Jo-Ann Roberts.

Elizabeth May, qui a été à la tête de la formation politique pendant 13 ans, a annoncé son retrait comme leader en novembre. Huit candidats sont en lice pour lui succéder et le nom du vainqueur sera annoncé le 3 octobre au cours d’un événement en direct à Ottawa.

«Sous la direction d'Elizabeth May, le Parti s'est développé pour devenir un caucus de trois députés à Ottawa, a ajouté Mme Roberts. L'intérêt pour les verts dans tout le pays est en hausse et maintenant, avec notre nouveau ou notre nouvelle chef, nous serons prêts à obtenir le statut de parti officiel.»

Le vote en ligne pour déterminer qui deviendra chef du Parti vert doit débuter le 26 septembre pour se conclure le 3 octobre.

Huit noms vont se retrouver sur le bulletin de vote final: Annamie Paul (ON) et Andrew West (ON), mais aussi Meryam Haddad (QC), Dimitri Lascaris (QC), Courtney Howard (T.N.-O.), Amita Kuttner (C.-B.), David Merner (C.-B.) et Glen Murray (MAN).

Les verts devaient initialement se réunir en octobre prochain à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, pour élire un nouveau chef, mais l’évènement a été annulé en raison des règles de santé publique en vigueur dans cette province.