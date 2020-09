L’explosion des cas de COVID ne vient pas de Montréal

La deuxième vague de COVID-19 tant redoutée semble frapper à nos portes alors qu’on observe une flambée des cas au Québec, entre autres dans la Capitale-Nationale, qui a enregistré sa pire journée depuis le début de la crise.

Depuis la fin du mois d’août, les cas positifs de coronavirus recensés n’ont cessé de grimper en flèche dans la province. Lundi, on dénombrait d’ailleurs plus de 200 cas (216) pour une seconde journée consécutive, événement qui ne s’était pas produit depuis le 7 juin.

Si la région de Québec avait été relativement épargnée jusqu’à présent, la COVID-19 semble bien décidée à s’y installer pour lancer le deuxième round. En trois jours, 113 cas ont été observés sur le territoire, dont 51 depuis 24 heures, une première depuis le début de la pandémie. Le précédent record s’élevait à 46 cas, le 9 mai dernier.

Montréal, pour sa part, compte 63 nouveaux cas.

« Nous en sommes maintenant convaincus, le virus circule plus qu’il ne le faisait il y a un mois. [...] Il est un peu partout maintenant », affirme le Dr Jacques Girard, directeur intérimaire de santé publique de la Capitale-Nationale.

Jacques Girard

DG Santé publique

Jacques Girard invite les citoyens à limiter leurs contacts dans les prochaines semaines « afin de limiter la contagion ».

Les aînés ciblés à nouveau

La fin des éclosions dans les milieux d’hébergement de Québec, qu’on a annoncée il y a moins d’une semaine, n’aura finalement pas duré bien longtemps.

La situation a empiré à la résidence Place Alexandra de Beauport durant le week-end. Après avoir décelé quatre cas samedi, ce sont 25 aînés et un employé qui sont infectés.

Des éclosions ont également été observées dans les derniers jours à la résidence Clairière du Boisé (6), au centre d’hébergement Louis-Hébert (2) et à la résidence Kirouac (3).

En Beauce, la résidence Le Saint-Guillaume, située à Saint-Georges, compte 14 individus positifs. À Montréal, une éclosion causée par un serveur malade a mené au décès d’une deuxième personne à la résidence Verger de Saint-Jérôme, où on dénombre 19 résidents et six membres du personnel atteints.

Dans les bars de la Vieille Capitale, la microbrasserie La Souche cumule sept cas, tandis que Le Kirouac est responsable de 63 cas directs. On compte aussi 18 autres cas secondaires, notamment dans quatre écoles.

D’ailleurs, une douzaine d’établissements scolaires de la région sont à présent ciblés par des mesures d’isolement puisqu’au moins une personne ayant la COVID-19 a fréquenté ces milieux.

-Avec Dominique Lelièvre, Nora T.-Lamontagne et l’Agence QMI

Un nombre de cas clairement en hausse

Au cours de la dernière semaine, les nouveaux cas de COVID-19 ont grimpé en flèche, portant le total des individus infectés à 63 713 au Québec depuis le début de la pandémie. Le gouvernement du Québec a recensé un décès entre le 31 août et le 5 septembre, portant le total à 5770 décès.