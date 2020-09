Au moment où le Québec risque de voir surgir une deuxième vague de COVID-19, les professionnels en soins, dont les infirmières, n’en peuvent plus de supporter des conditions de travail très difficiles.

En entrevue avec Mario Dumont, Nancy Bédard présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, a dénoncé le fait que les travailleurs de la santé, qui ont eu moins de vacances qu’à l’habitude, reviennent au travail épuisés et sont une fois de plus confrontés au temps supplémentaire obligatoire.

«Ça n’a plus de sens! [...] C’est aussi présent qu’avant, ça ne cesse pas du tout! J’étais à Matane il y a quelques semaines. Une inhalothérapeute m’a dit : ‘’le prochain mois, l’horaire est sorti, je travaille 24 jours sur 26, je dois faire 10 nuits en plus, et 10 jours de garde (24 heures de travail). Ce n’est qu’un exemple parmi des centaines... Il va falloir que les gestionnaires regardent cela», dénonce Mme Bédard.

Ces conditions particulièrement éprouvantes pour les professionnels en soins pèsent lourd, notamment en termes de conciliation travail famille.

«Elles ont besoin d’horaires stables et de congé. Elles ont besoin de se faire dire qu’elles vont pouvoir partir de leur quart de travail, rentrer chez elles, aller chercher leurs enfants. Si les enfants sont à la garderie ou à l’école... imaginez le stress! Vous ne pouvez pas faire de télétravail, tous vos congés sont toujours refusés, vous faites quoi comme mère de famille ou comme personne? Personne n’en tient compte», soutient la présidente de la FIQ.

La FIQ est en négociations et souhaite que l’approche de gestion dans le milieu de la santé soit corrigée pour tenir compte de la conciliation travail-famille, de la santé et la sécurité.

