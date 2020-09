Deuxième vague de la COVID-19: 250 emplois en désinfection crées

Dans le cadre d’une éventuelle seconde vague de la COVID-19, l’entreprise d’intervention après sinistre, Qualinet, annonce la création de 250 nouveaux emplois en désinfection pour l’ensemble du Québec.



L’entreprise souhaite augmenter ses effectifs d’agents experts en désinfection dans le but de répondre à une croissance importance des demandes corporatives et institutionnelles liées à la désinfection et à l’assainissement d’immeubles, tels que des hôpitaux ou des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).



Qualinet s’attend à une recrudescence majeure de la demande des services de désinfection, si la tendance des derniers jours se maintient. Les demandes sont particulièrement élevées pour la région de Québec.



L’entreprise d’intervention après sinistre cible particulièrement les bénéficiaires du programme de Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour venir travailler chez elle, puisqu’il prendra bientôt fin.



«Nos clients ont besoin que des centaines de spécialistes gèrent les impacts de la pandémie. En devenant agents experts en désinfection chez Qualinet, plusieurs se sentiront utiles et auront le sentiment du devoir accompli. On fait donc un appel à tous en visant spécialement les gens sans emploi qui retirent la PCU. Qualinet a besoin de vous et le programme PCU se terminant bientôt, c’est votre chance de faire une nouvelle carrière dans un secteur de première ligne. C’est également notre chance de pouvoir vous intégrer dans nos équipes», indique Éric Pichette, président et chef de la direction chez Qualinet.



Les candidats embauchés recevront une formation spécifique en lien avec leurs futures tâches.

Les personnes qui souhaitent postuler pour un emploi doivent faire parvenir leur profil par courriel à l’adresse rh@qualinet.ca.