We Charity met un terme à ses activités au Canada

L’organisme WE Charity, qui a plongé le gouvernement Trudeau dans une grosse tempête politique, va finalement mettre fin à ses activités au Canada.

C’est ce qu’il a fait savoir en fin d’après-midi, mercredi, dans un communiqué expliquant que la crise sanitaire actuelle «a considérablement perturbé» ses programmes d'aide.

«C'est avec une grande tristesse que WE Charity et son conseil d'administration annoncent qu'ils mettent fin aux activités de l'organisation au Canada», peut-on lire dans la déclaration de l’organisme fondée à Toronto par les frères Craig et Marc Kielburger, et qui fête ses 25 ans cette année.

«L'organisation vendra ses actifs pour établir un fonds de dotation pour soutenir les programmes humanitaires internationaux existants de l'organisme de bienfaisance et numériser ses ressources éducatives canadiennes pour un accès à long terme», a-t-on ajouté.

Outre la pandémie, WE Charity a concédé que la controverse autour du programme de Bourse canadienne pour le bénévolat des étudiants a aussi eu une incidence sur la décision de mettre fin aux activités au pays. En l’occurrence, on indique qu’elle «a placé l'organisme au centre de joutes politiques et d'une désinformation contre lesquelles il est mal outillé pour lutter».

Pour rappel, tout a commencé à la fin juin lorsque le fédéral a confié à WE Charity, sans appel d’offres, la gestion d’un programme de bourses de bénévolat étudiant de 543 millions $.

Le premier ministre Justin Trudeau et son ex-ministre des Finances, Bill Morneau, qui ne se sont pas récusés des discussions entourant l'octroi de ce contrat, malgré les nombreux liens entre WE Charity et leur famille respective, ont dû subir les foudres des partis d’opposition.

Il faut savoir que l’organisation, qui s’est depuis retirée, a des liens avec des membres de la famille du premier ministre Trudeau et de M. Morneau.

L’affaire s’est aussi retrouvée devant le Comité permanent des finances du Parlement avec le témoignage de Justin Trudeau. Ce dernier a soutenu que WE Charity n’a pas joui d’un traitement de faveur, mais a regretté de ne pas s’être récusé des discussions de son conseil des ministres ayant mené à un partenariat avec l’organisation.

Quant à Bill Morneau, il a révélé avoir remboursé à WE Charity environ 41 000 $ pour des frais de voyage, quelques heures à peine avant sa comparution devant le Comité.

Devant le Comité, les frères Kielburger avaient aussi indiqué que le frère du premier ministre, sa mère et sa femme ont touché des honoraires de plus de 200 000 $ en «frais directs», c’est-à-dire en frais de déplacement, et ce, pour avoir pris part à des événements organisés par WE Charity.

Dans ce dossier, le premier ministre Trudeau fait l'objet d'une enquête du commissaire à l'éthique - une troisième depuis son arrivée au pouvoir.