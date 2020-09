Le Québec a-t-il besoin d’un nouveau «porteur de ballon» afin de parvenir à mieux faire passer ses messages dans le contexte de la pandémie? Chose certaine, le gouvernement semble aujourd’hui devant un défi de communications.

Sans jeter la pierre au directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, Pierre Nantel rêve de voir un nouveau visage prendre le relais. Selon lui, une scientifique de la stature de la Dre Joanne Liu aurait la crédibilité pour réaffirmer l’importance de suivre les mesures sanitaires.

«C’est comme n’importe quoi. On a vu [le Dr Arruda] et, un moment donné, on n’entend plus ce qu’il nous dit», raisonne l’analyste politique.

«C’est vrai que le message porte moins parce que les gens sont devenus immunisés à ce refrain-là. Ils sont tannés de l’entendre», soutient Emmanuelle Latraverse.

L’idée n’est pas de blâmer le Dr Arruda, ajoute-t-elle, car le phénomène est le même en Colombie-Britannique avec Bonnie Henry, adulée au début de la pandémie.

«Elle non plus, son message ne passe plus. Là-bas aussi il y a une augmentation des cas parce que les gens ne font pas attention», souligne-t-elle.

Pour Caroline St-Hilaire, il faut surtout sortir du débat entre scientifiques et gourous. Si le virus avait un visage et qu’on était en mesure de mieux personnaliser les drames qui sont vécus aux quatre coins de la province, peut-être que certains seraient plus sensibilisés.

«Quand tu crois que tu auras une puce, que tu es un mouton et que tout ça est orchestré, ça prend un discours fort en torieu pour changer d’idée», lance-t-elle.