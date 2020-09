Le Français qui se laissait mourir accepte de se réalimenter

Le Français Alain Cocq, atteint d'une maladie incurable et qui voulait se laisser mourir avant d'être hospitalisé lundi soir, a annoncé mercredi qu'il avait accepté de se réhydrater et de se réalimenter, ajoutant qu'il pourrait rentrer chez lui «d'ici sept à dix jours».

«Je n'étais plus en capacité de mener ce combat», a confié à l'AFP cet homme de 57 ans, admis à l'hôpital de Dijon (centre) pour y recevoir des soins palliatifs. M. Cocq a assuré qu'«à quelques minutes près», il n'aurait «plus été là» pour en parler.

M. Cocq a confirmé à l'AFP qu'il envisageait un «retour à la maison d'ici 7 à 10 jours», comme annoncé un peu plus tôt sur son compte Facebook. «Le temps de récupérer un peu et de mettre en place une équipe d'hospitalisation à domicile», a-t-il précisé.

Atteint d'une maladie orpheline qui lui bouche les artères et lui cause d'intenses souffrances, ce militant du droit à mourir dans la dignité avait cessé vendredi soir tout traitement et alimentation après avoir buté sur l'impossibilité légale d'obtenir une injection de barbituriques, demandée «à titre compassionnel» au président français Emmanuel Macron, pour abréger ses souffrances.

Lundi soir, le Dijonnais «souffrait trop» et a été hospitalisé «après une intervention du Samu», les services de secours d'urgence, avait indiqué Sophie Medjeberg, avocate et vice-présidente de l'association Handi-Mais-Pas-Que, désignée comme mandataire par le malade pour l'assister dans sa fin de vie.

Alain «reprend du poil de la bête; le combat continue, mais d'une autre manière», a-t-elle déclaré mercredi à l'AFP, se disant soucieuse que «ses droits fondamentaux aient été respectés».