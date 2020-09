Montréal bientôt en zone jaune?

Si la région de Montréal se trouve toujours dans la «zone verte», la situation pourrait bien changer dès la semaine prochaine, a mis en garde la Direction régionale de santé publique mercredi.

Lourdement touchée par la pandémie lors de la première vague, la métropole se situait dans le palier de la simple vigilance. Depuis les dernières semaines, l’ensemble des indicateurs surveillés par la Direction régionale de santé publique de Montréal montrent toutefois une tendance à la hausse en termes de nouveaux cas de COVID-19.

«Si on continue sur cette tendance-là, on pourrait imaginer que dans une semaine on pourrait basculer vers le jaune», a mentionné mercredi la Dre Mylène Drouin, directrice de la santé publique à Montréal, lors d’une mêlée de presse.

Alors que les cas sont en hausse à travers la province, le gouvernement du Québec a instauré un nouveau système d’alerte pour l’ensemble des régions. Différents paliers sont assortis à un code de couleurs, soit vigilance (vert), préalerte (jaune), alerte modérée (orange) et alerte maximale (rouge). Des mesures sanitaires sont également associées à chaque niveau.

Mardi, quatre régions étaient considérées comme des zones jaunes : la Capitale-Nationale (Québec), l'Outaouais, l'Estrie et Laval.

Fêtes d’anniversaire et activités sportives

La Dre Mylène Drouin s’est dite davantage préoccupée par des «petites éclosions» recensées dans différentes activités sociales comme des fêtes d’anniversaires, des soupers entre amis ou encore des activités sportives.

«Ce qui nous préoccupe un petit peu plus par contre, c’est qu’on voit qu’une grosse proportion de nos cas sont liés à des petites éclosions qu’on appelle d’activités sociales non organisées», a expliqué la directrice de la santé publique de Montréal.

Selon elle, il faut «réellement réhausser notre niveau de vigilance dans nos activités sociales avec des gens qu’on connaît».

«C’est vraiment à l’intérieur de ces événements-là qu’on voit qu’il y a de la transmission», a-t-elle ajouté.

Le retour en classe des élèves a également amené son lot de «cas sporadiques» dans les établissements scolaires. Depuis la rentrée, 69 cas ont fait l'objet d'une enquête dans 64 écoles différentes à Montréal. Deux éclosions ont également eu lieu, a-t-elle indiqué.

Du côté des milieux de travail à Montréal, une baisse du nombre d’éclosions a été enregistrée depuis plusieurs semaines.