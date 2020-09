15,1 M$ versée en heures supplémentaires à la SAQ

Les heures supplémentaires versées aux employés et aux cadres à la Société des alcools du Québec (SAQ) ont continué de grimper en flèche, l’an dernier, pour atteindre 15,1 millions $, a appris Le Journal. Il s’agit d’un record depuis au moins 10 ans. Et l’augmentation s’est poursuivie depuis le début de la pandémie.

Depuis l’exercice financier 2016-2017, les heures supplémentaires à la SAQ ont explosé de près de 70 %. La société d’État avait alors versé 8,9 M$ à son personnel.

Selon des données obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, en 2019-2020, un total de 442 335 heures supplémentaires ont été payées, comparativement 415 827 au cours de la cuvée précédente.

Ce sont les travailleurs du Syndicat des employés de magasins et de bureaux qui ont récolté la part du lion du butin de 15,1 M$. Ils se sont partagé 7,75 M$. En 2018-2019, ils avaient reçu 6,96 M$.

Le personnel du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société des alcools du Québec a reçu, quant à lui, 5,04 M$, comparativement à 4,35 M$ l’année précédente.

Les 2,3 M$ restants ont été partagés entre les cadres (526 698 $), le personnel non syndiqué (56 093 $) et les employés du Syndicat du personnel technique et professionnel (1,72 M$).

Déjà 5,5 M$ en 2020

Par ailleurs, au 15 août dernier, la SAQ avait déjà versé 5,55 M$ en heures supplémentaires. La direction concède avoir enregistré une augmentation au cours des derniers mois, par rapport à cette même période par le passé, en raison des impacts de la pandémie.

Habituellement, la majorité des heures supplémentaires sont effectuées pendant le temps des Fêtes.

« En effet, la présente situation complexifie les opérations dans nos succursales et nous oblige notamment à faire appel au temps supplémentaire lorsque des travailleurs sont absents », avance la société d’État.

Cette dernière n’a pas voulu confirmer, hier, s’il s’agissait d’un record en 2019-2020 pour le versement annuel en heures supplémentaires.

La direction a affirmé que plusieurs facteurs expliquent l’augmentation au cours des dernières années, notamment un conflit de travail en 2018. La SAQ répond aussi que ses résultats sont passés de 1 114 G$ en 2017-2018, à 1 226 G$ en 2019-2020, et ce, tout en réduisant ses charges nettes de 18,2 % à 15,4 %.

Contrairement à d’autres sociétés d’État comme Hydro-Québec, la SAQ n’a pas voulu fournir au Journal les cinq plus importants salaires avec heures supplémentaires, en excluant les cadres et la haute direction, versés en 2019-2020 afin de « protéger les informations personnelles des travailleurs impliqués ».

La direction a toutefois mentionné que ces « employés sont tous des spécialistes en informatique et détiennent une expertise pointue ».

« Globalement, ces 5 spécialistes en informatique ont reçu une rémunération totale de 814 687 $ (avec primes) durant l’année 2019 alors que leur salaire de base était globalement de 478 181 $ », a souligné la société d’État.

La SAQ compte environ 7100 travailleurs.

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES À LA SAQ

2015-2016 9,76 M$

2016-2017 8,9 M$

2017-2018 13,42 M$

2018-2019 14,1 M$

2019-2020 15,1 M$

2020-2021 * 5,55 M$

* Du 1er avril au 15 août 2020

Source : SAQ