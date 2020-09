Une auteure à succès se noie devant son bébé

L’auteure américaine à succès, Shanna Hogan, s’est noyée dans la piscine de sa résidence de Phoenix en Arizona.

L’accident s’est déroulé le 27 août dernier lorsque la femme de 38 ans a glissé près de la piscine avant de se cogner la tête et tomber dans l’eau, a confié une de ses amies au magazine People.

Le fils de 15 mois de Mme Hogan, Zander, était présent sur les lieux du drame.

C’est le conjoint de la victime, Matt LaRussa, qui l’a découverte inanimée dans l’eau.

Conduite d’urgence à l’hôpital, elle a été placée aux soins intensifs où elle a succombé à ses blessures le 1er septembre.

Plusieurs livres de Shanna Hogan, tels que «Picture Perfect: The Jodi Arias Story» et «The Stranger She Loved» ont déjà figuré au palmarès des meilleures ventes du New York Times.