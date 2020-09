Activités parascolaires: une reprise partielle en «zone jaune»?

Seule une partie des activités parascolaires entre élèves de différentes «classes bulles» pourrait reprendre dans les «zones jaunes», a suggéré François Legault, jeudi.

Québec doit rendre sa décision lundi prochain, le 14 septembre, concernant la reprise de ces activités dont la suspension, à quelques jours de la rentrée, avait pris de court le monde de l’éducation et soulevé la controverse. Des centaines d’élèves du secondaire avaient notamment manifesté devant l’Assemblée nationale pour demander au premier ministre de revenir sur cette décision.

«Comme je l’ai déjà dit, je veux tout faire pour que tous les sports-études recommencent, surtout dans les zones vertes. Pour ce qui est des zones jaunes, est-ce que ça peut-être une partie des activités? C’est ce que [le ministre de l'Éducation] Jean-François Roberge va vous dire demain», a précisé François Legault, jeudi, en point de presse.

Pour le moment, quatre régions du Québec sont classées comme «jaune» en raison d’éclosions de COVID-19, soit la Capitale-Nationale, l’Estrie, l’Outaouais et Laval.

Et si la région de Montréal est toujours considérée comme une «zone verte», la situation pourrait bien changer dès la semaine prochaine en raison d’une tendance à la hausse du nombre de cas, a mis en garde la Direction régionale de santé publique mercredi.

Mardi, la province a dévoilé les quatre paliers d’alerte et d’intervention prévus pour suivre l’évolution de la deuxième vague de la pandémie, soit vigilance (vert), préalerte (jaune), alerte modérée (orange) et alerte maximale (rouge).

Plus le niveau d’alerte augmente, plus les mesures de protection seront nombreuses, pouvant aller jusqu’à la fermeture de certains commerces et la fin des déplacements interrégionaux.