Guerre au Yémen: le Canada accusé par l’ONU d’entretenir le conflit

Gros vendeur de matériel miliaire à l’Arabie Saoudite, le Canada fait toujours partie de la liste peu reluisante des pays qui alimentent la sanglante guerre au Yémen, selon un récent rapport du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Le Canada avait déjà été pointé du doigt par le même groupe d’experts, mais son implication dans le conflit yéménite est demeurée bien réelle. C’est ce que l’on peut lire dans ce document publié mardi qui recense les atrocités de cette guerre pour la période allant de juillet 2019 à juin 2020.

La guerre civile dans ce pays de la péninsule arabique a fait plus de 100 000 morts depuis 2015, avait avancé en novembre dernier l’ONG Acled, qui comptait non seulement les personnes tuées dans les combats, mais aussi les victimes de la crise humanitaire qui en découle, notamment de la famine.

Les tensions au Yémen opposent les rebelles chiites houthis, soutenus par l’Iran, au pouvoir sunnite, à qui l’Arabie Saoudite voisine est venue prêter main-forte sur le terrain.

Rappelons qu’en 2014, Ottawa a ratifié un contrat avec la puissante pétromonarchie pour la vente de véhicules blindés légers, qui sont fabriqués dans le sud-ouest de l’Ontario et qui servent fort possiblement à l’armée saoudienne dans ses combats contre les rebelles chiites.

Accord modifié

En avril dernier, le gouvernement Trudeau a modifié cet accord de 14 milliards $, dont les modalités avaient jusque là été tenues secrètes.

Les changements apportés au contrat le rendent plus transparent, avait défendu à l’époque le fédéral. Des balises ont notamment été mises en place afin de s’assurer que la vente de véhicules blindés est conforme aux traités signés par le Canada en matière de droits de l’homme.

Le ministère des Affaires étrangères avait également fait savoir que le Canada pouvait maintenant décider de cesser d’acheminer de l’équipement militaire à l’Arabie Saoudite sans craindre des représailles financières.

Le Canada n’est pas le seul pays occidental à être accusé de jouer un rôle de second plan dans la guerre au Yémen à cause de la vente de matériel militaire. Les spécialistes onusiens ont également cité la France, le Royaume-Uni et les États-Unis dans leur rapport de mardi.