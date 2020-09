Importante opération policière contre un réseau de trafiquants de cocaïne

Neuf présumés trafiquants de cocaïne qui étaient particulièrement actifs dans la région de Québec ont été coffrés par les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans le cadre d’une importante opération antidrogue menée jeudi matin.

Selon les autorités, l’enquête visait 14 individus liés à «un réseau criminel qui distribuait la drogue» dans la Vieille Capitale et les environs.

«Le réseau était constitué de deux cellules, l'une située à Montréal qui aurait agi comme fournisseur, et l'autre qui faisait la distribution à Québec», a indiqué la GRC dans un communiqué.

Au total, neuf suspects ont été appréhendés. Il s’agit de Gilles Roberge, 73 ans, de Valcartier; Michel Turgeon-Tardif, 30 ans, de Québec; Stéphan Parent, 55 ans, de Québec; Éric Lachance, 36 ans, de Québec; Michel Houde, 54 ans, de Montréal; Mario Fournier, 51 ans, de Saint-Lin-Laurentides; Yan Martinbeault, 40 ans, de Saint-Lin-Laurentides; Karl Drolet, 31 ans, de Saint-Gabriel-de-Valcartier et Jean-François Lapointe, 42 ans, de Blainville.

Les suspects ont comparu en après-midi par vidéoconférence. Ils font notamment face à des accusations de trafic de cocaïne et de possession dans le but d’en faire le trafic, de possession d'armes prohibées et de possession de biens criminellement obtenus.

Cinq autres personnes ont reçu des sommations à comparaître lors de l’opération.

Les perquisitions menées en cours d’enquête dans six résidences et un véhicule ont permis la saisie de 300 000 $ en argent comptant, près de 4 kg de cocaïne, un peu moins de 80 000 comprimés de méthamphétamine, 47 poings américains, un couteau de type «jackknife», 429 comprimés de MDMA (ecstasy) et 82 litres de GHB, mieux connu sous le nom de «drogue du viol».