Loger des sans-abri avec des problèmes graves est plus rentable

Il est plus avantageux financièrement de fournir un logement à une personne sans-abri ayant des problèmes de santé mentale graves qu’à une personne ayant des problèmes plus modérés, selon une étude dirigée par des chercheurs de l’Université McGill.

• À lire aussi: Les campeurs de la rue Notre-Dame refusent de plier bagage

• À lire aussi: 200 personnes au Royal Victoria en recherche active de logement

Loger une personne avec des besoins importants coûte à la société 42 $ par jour comparativement à 56 $ par jour pour une personne ayant des besoins modérés, si on tient compte des économies réalisées sur d’autres services, comme les soins ambulatoires, le coût des refuges d’urgence ou d’incarcération, d'après l'étude publiée fin août dans la revue scientifique «Psychiatric Services».

Pendant deux ans, les chercheurs ont suivi 950 personnes itinérantes dans cinq villes canadiennes incluant Montréal. Recrutées entre octobre 2009 et juin 2011, la moitié de ces gens ont bénéficié du programme «Logement d’abord» et l’autre moitié avait accès aux services habituels.

L’approche «Logement d’abord» vise à trouver rapidement un logement stable aux sans-abri, comme point de départ pour la sortie de l’itinérance. Des intervenants peuvent ensuite les aider à recevoir d’autres services.

Bien que le programme ne s’autofinance pas, les économies réalisées rendent la dépense moins imposante. Le coût passe d’environ 20 000 $ à 6300 $ par an pour quelqu’un avec des problèmes graves; et de 14 500 $ à 7900 $ pour une personne ayant des besoins modérés. Au net, c’est moins dispendieux de loger durablement une personne aux problèmes plus complexes.

Plus d’économies

Or, les personnes aux besoins modérés sont davantage ciblées par l’approche Logement d’abord, alors que celles avec des problèmes graves «tendent à être délaissées dans le réseau actuellement», a expliqué Eric Latimer, auteur principal de l’étude et professeur au département de psychiatrie de l’Université McGill.

«Nous savons maintenant qu’en l’appliquant aux sans-abri ayant des besoins importants, nous réaliserons des économies encore plus importantes», a-t-il ajouté.

Dans l’étude, une personne est considérée comme ayant des besoins élevés lorsqu’elle est moins fonctionnelle, a reçu un diagnostic de trouble bipolaire ou psychotique. Elle peut aussi avoir des dépendances, avoir été incarcérée récemment ou hospitalisée plusieurs fois en lien avec sa santé mentale.

Le programme fonctionne bien dans la majorité des cas, même s’il peut y avoir des exceptions, selon M. Latimer, mentionnant le cas d’une femme dont l’ex-compagnon abusif l’a retrouvée, une fois en appartement, et a emménagé avec elle. Il mentionne aussi les personnes souffrant de schizophrénie paranoïde qui ont de la difficulté à établir un lien de confiance, par exemple.

Approche humaine

«La plupart des personnes itinérantes vont dire: j’aimerais avoir mon propre logement», a expliqué le professeur. «Du moment où l’on a un chez-soi, on peut progresser dans d’autres sphères de la vie; c’est beaucoup plus difficile quand on est dans un refuge ou dans la rue, a-t-il ajouté. Le logement n’est pas la finalité, c’est un pas vers une vie aussi épanouie que possible.»

Trouver un logis à Montréal est rendu plus difficile avec le faible taux d’inoccupation, a noté M. Latimer. La pandémie a mis encore plus en lumière l’importance du logement, qui devrait être reconnue comme un droit fondamental à son sens.