L'appel à l'action de 160 entreprises contre le déclin de New York

Plus de 160 chefs d'entreprises et responsables économiques new-yorkais, dont les patrons de Pfizer, Morgan Stanley ou WeWork, ont appelé jeudi le maire de la ville à agir contre le déclin de la qualité de vie observé depuis le début de la pandémie.

Malgré «l'impact sanitaire et économique dévastateur» de la COVID-19, «nous sommes convaincus que New York peut et doit rester un centre mondial prospère de commerce, d'innovation et d'opportunités», écrivent-ils dans une lettre adressée à Bill de Blasio.

Mais «un nombre sans précédent de New-Yorkais sont sans emploi ou à risque», y affirment-ils. «Il existe une inquiétude généralisée concernant la sécurité publique, la propreté et d'autres problèmes de qualité de vie qui contribuent à la détérioration des conditions» dans tous les quartiers.

La première métropole américaine fait en effet face à une criminalité en hausse et à la vacance de nombreux appartements et magasins.

Or, ajoutent-ils, les employés, clients et touristes ont besoin de savoir qu'ils seront «en sécurité et dans un environnement de travail sain» pour revenir à New York.

Si les plus de 60 millions de touristes qui visitaient la Grosse pomme annuellement ont disparu, les New-Yorkais ont aussi fui par milliers: 35 000 personnes au moins ont quitté Manhattan, au vu des demandes de vote par correspondance enregistrées pour la présidentielle, selon la présidente du district, Gale Brewer.

Le maire de la ville a pris note de la lettre, indiquant dans un tweet être «reconnaissant» du travail effectué par les entreprises et assurant coopérer avec elles pour «reconstruire une ville plus juste, meilleure».

Toutefois, a-t-il ajouté, «pour restaurer les services publics de la ville et sauver des emplois, nous devons avoir accès à des emprunts à long terme et à un soutien du gouvernement fédéral». Et pour ce faire, «nous avons besoin que ces chefs d'entreprise se joignent à notre combat pour faire avancer la Ville.»