Le mur antibruit de Beaconsfield pourrait coûter 127 % plus cher que prévu

La Ville de Beaconsfield s’inquiète de la facture salée que pourrait engendrer l’aménagement sur son territoire d’un mur antibruit de 5 km de long au sud de l’autoroute 20.

Selon l’administration de cette municipalité de l’ouest de l’île de Montréal, une étude d’avant-projet préliminaire commandée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) projette une hausse des coûts de 127 % par rapport à l’estimation faite en 2015. À l’époque, on prévoyait que le mur antibruit pourrait coûter 20,5 millions $, alors que les estimations actuelles sont passées à 46,6 millions $.

Le mur ferait de 4 à 4,5 m de haut et serait aménagé essentiellement entre les boulevards Woodland et Saint-Charles, le long du corridor autoroutier. Il permettrait, dit-on, de réduire le bruit et de le contenir entre 7 et 13 décibels. Selon la Ville, les niveaux actuels varient plutôt de 63 à 71 décibels dans une même journée.

La municipalité de moins de 20 000 âmes devait à l’origine injecter 5 millions $ dans ce projet visant à assurer la quiétude de quartiers résidentiels. Admettant qu’elle avait à l’époque obtenu une «entente avantageuse» lui assurant de payer 25 % des coûts de construction du mur, la Ville s’inquiète aujourd’hui de la somme qui lui sera demandée pour compléter le montage financier une fois toutes les études complétées. Suivant les mêmes proportions de 25 %, la note pour cette ville liée pourrait se chiffrer à près de 12 millions $.

«Il s'agit d'une augmentation substantielle alors que le MTQ en est seulement à l'étape de l'étude d'avant-projet préliminaire», a dit le maire Georges Bourelle, jeudi, par communiqué.

«Or, il y a cinq ans, le ministre à l'époque avait garanti qu'il n'y aurait pas de dépassement de coûts et que le budget serait respecté», a poursuivi l’élu, ajoutant qu’«avec l'explosion des coûts, l'enjeu de l'accessibilité sociale du projet sera encore plus grand».

L’administration Bourelle souhaite d'ailleurs que la population soit consultée une fois que toutes les études seront achevées.