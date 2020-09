Postes Canada s’excuse pour des timbres illustrés avec la tête arrachée de John A. Macdonald

Postes Canada a présenté ses excuses après qu’une feuille de timbres eut servi à immortaliser la tête arrachée du premier ministre canadien John A. Macdonald, dont la statue a été déboulonnée et jetée en bas de son socle lors d’une récente manifestation tenue à la Place du Canada, au centre-ville de Montréal.

La tête de la statue de Macdonald s’est détachée le 29 août dernier après que l’imposante pièce de bronze eut fracassé le sol en marge d’une marche réclamant le définancement des services de police.

La feuille de timbres présentant la tête coupée de Macdonald a été imprimée par l’entremise du programme Timbres-photos de Postes Canada, lequel permet aux Canadiens de réaliser des timbres à partir de leurs propres photos et images.

L’homme qui a commandé ces timbres, selon plusieurs médias, est James Bone, un employé fédéral qui gère les collections de timbres à Bibliothèque et Archives Canada, à Ottawa.

C’est mardi que M. Bone a publié une photo de la feuille de timbres sur Twitter. Il demandait alors aux internautes de partager sa publication par solidarité. Il s’engageait à envoyer des timbres gratuitement aux gens «qui ont ou dont les ancêtres ont été "baisés" par Macdonald», selon Global News.

M. Bone a tenté d’obtenir plus de timbres de Postes Canada à la suite des demandes de timbres qu’il recevait d’internautes, mais on l’a prévenu par courriel que sa requête était rejetée et que l’image n’était «pas appropriée pour être utilisée» par l’entremise du programme Timbres-photos.

La statue de John A. Macdonald à la Place du Canada a souvent été aspergée de peinture ces dernières années. Macdonald a été le premier premier ministre du Canada, dirigeant le pays de 1867 à 1873, puis de 1878 à 1891.

Considéré comme l’un des principaux Pères de la Confédération, Macdonald a souvent été critiqué ces dernières années relativement à la politique controversée qu'il a menée à l'endroit des autochtones.