Six mois de pandémie de COVID-19 en chiffres

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qualifie l'épidémie de COVID-19 de «pandémie» tout en estimant que le nouveau coronavirus peut être «maîtrisé». Plus de 120 000 personnes ont été alors officiellement contaminées, et 4200 en sont mortes, principalement en Chine, dans la région de Wuhan.

Six mois plus tard, au 10 septembre, le bilan donne le tournis: 28 millions de contaminations ont été recensées à travers le monde, conduisant à plus de 900 000 décès, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de données officielles.

De la Chine au monde

Détecté à Wuhan fin décembre, le Sars-CoV-2 a entrepris un voyage à la mesure de la mondialisation: accéléré.

AFP

Le 11 mars, lorsque la pandémie est déclarée, il circule déjà sur les cinq continents, mais plus des deux tiers des cas recensés depuis le début de l'épidémie sont encore en Asie. C'est toutefois en Europe que le virus se répand alors le plus rapidement: la deuxième quinzaine de mars, plus de 80% des nouveaux cas mondiaux y sont détectés.

L'Europe connaît sa «pire» semaine du 10 au 16 avril (282 763 nouveaux cas en sept jours et 27 447 décès).

L'épicentre de la pandémie se déplace ensuite aux États-Unis, puis en Amérique latine et dans les Caraïbes. Aux États-Unis, après New York, les États font face les uns après les autres à une «première vague» qui semble ne jamais vouloir retomber. Le pays va jusqu'à recenser plus de 470 000 cas en une semaine fin juillet.

L'Amérique latine épicentre

L'Amérique latine voit le nombre de cas et de décès fortement augmenter à partir de juin, recensant environ la moitié des nouveaux décès dans le monde durant tout l'été, jusqu'à être aujourd'hui la région du monde la plus touchée, avec plus de 300 000 morts et près de 8 millions de contaminations.

AFP

Le Moyen-Orient (1 625 285 cas, 39 038 décès), l'Afrique (1 323 325, 31 893) et surtout l'Océanie (30 306, 841) restent, selon les chiffres officiellement recensés, moins touchés, mais l'épidémie repart à la hausse en Asie, avec en moyenne 80 000 nouveaux cas déclarés quotidiennement, essentiellement en Inde.

Stabilisation à l'échelle mondiale

Globalement, le rythme de la pandémie semble cependant s'être stabilisé depuis mi-août, avec autour de 260 000 cas et 5500 morts déclarés tous les jours à l'échelle mondiale. Mais des disparités entre régions et pays perdurent, au point que certains craignent l'arrivée d’une seconde vague.

L'Inde (4 465 863 cas, 75 062 décès), les États-Unis (6 363 276, 190 873) et le Brésil (4 197 889, 128 539) comptabilisent plus de la moitié des cas déclarés. Avec le Mexique (647 507, 69 095), ils enregistrent aussi la moitié des décès mondiaux.

AFP

Des résurgences locales qui inquiètent

Israël a passé le week-end dernier le cap des 1000 morts, triplant le nombre de décès dus au coronavirus pendant les mois d'été.

L'Espagne a, elle, dépassé lundi le demi-million d'infections. En France, pays qui teste bien plus qu'en début de pandémie, le nombre de nouveaux cas recensés quotidiennement (désormais plus de 7000, soit une augmentation de 30% des nouveaux cas en une semaine) inquiète les autorités.

AFP

Au Moyen-Orient, l'Iran continue d'enregistrer autour de 2000 nouveaux cas tous les jours, et en Afrique, le Maroc observe une hausse quasi constante depuis mi-juillet (plus de 1700 recensées quotidiennement en moyenne sur les sept derniers jours, en hausse de 30% par rapport à la semaine précédente).

De rares territoires épargnés

Certains pays n'ont à l'inverse plus recensé de nouveaux cas depuis plusieurs semaines comme Macao et le Laos en Asie, ou le petit archipel des Palaos en Océanie.

AFP

La Chine n'a annoncé officiellement aucun nouveau décès depuis la mi-mai et n'enregistre quotidiennement plus qu'une dizaine de nouvelles infections.

Le Vatican fait lui figure d'exception en Europe avec uniquement 12 infections déclarées, la dernière remontant à début mai.

Une poignée d'États dans le monde assurent avoir échappé à la pandémie, parmi lesquels le Turkménistan – qui fait toutefois face selon l'OMS à une montée inquiétante des cas de pneumonie –, la Corée du Nord - qui n'a jamais confirmé un cas jugé «suspect» fin juillet - et des îles isolées du Pacifique.