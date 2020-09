Des millions pour des hôpitaux mobiles qui n'ont pas encore servi

Ottawa a accordé sans appel d'offres un contrat de 150 millions $ à une coentreprise de SNC-Lavalin, au milieu de la crise de la COVID-19, pour des hôpitaux mobiles qui n'ont pas été déployés près de cinq mois plus tard.

«Un appel d’offres public n’a pas été lancé en raison du caractère urgent du besoin [dû à] la pandémie», a expliqué Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

SNC-Lavalin PAE, née d’un partenariat entre le géant québécois de l’ingénierie SNC-Lavalin et l’entreprise américaine PAE, a obtenu en avril le mandat de concevoir et d’aider à livrer jusqu’à 10 unités de santé mobiles (USM) pouvant être déployées partout au Canada. La firme britanno-colombienne Weatherhaven Global Resources a également obtenu un contrat de 150 millions $ pour réaliser ce projet de 10 hôpitaux mobiles.

«On a respecté les dispositions du gouvernement du Canada en matière d'intégrité», a assuré vendredi le porte-parole Charles Drouin, faisant valoir que les firmes avaient pu démontrer qu’elles offrent le meilleur rapport qualité-prix au Canada dans des processus d’appels d’offres antérieurs.

Or, aucune des USM n’avait été déployée pour offrir des services aux Canadiens en date de mercredi. Pourtant, le fédéral a déjà déboursé 32 millions $, dont 19,9 millions $ à SNC-Lavalin PAE.

Ces frais couvrent «l’obtention d'équipement et de fournitures médicaux, les services de gestion de projet, l'entreposage et la conception des USM, afin de nous assurer que le Canada est prêt à faire face à toute éventualité», a précisé SPAC.

Le cabinet de la ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, a assuré vendredi que l’argent investi par Ottawa ne l’a pas été en vain.

«Nous avons eu la chance de ne pas avoir eu à déployer la capacité supplémentaire de soins de santé fournis par les unités sanitaires mobiles jusqu'à présent. Cependant, nous ne sommes pas au bout de nos peines», a-t-on soutenu en affirmant que des provinces ont manifesté un «vif intérêt» pour des besoins dans l'éventualité d'une deuxième vague, par exemple.

Si aucune des 10 USM prévues n’a pour l'heure été déployée, deux d’entre elles ont été commandées «en prévision d'un besoin», a spécifié le ministère.

«Le travail de planification et de conception des USM doit être effectué avant qu'elles ne soient prêtes à être adaptées et déployées dans les provinces et territoires. Ce travail est en cours, en collaboration avec [celles-ci]», a ajouté la responsable des relations avec les médias de SPAC Michèle LaRose.

Rappelons que SNC-Lavalin doit rendre des comptes en matière d’intégrité pour conserver son droit de faire affaire avec le gouvernement fédéral depuis que la firme a été accusée, en 2015, de fraude et de corruption. L’entreprise n’a pas donné suite aux demandes de commentaires de l’Agence QMI, mais on sait qu’en vertu de l’entente administrative qui la lie à Ottawa, elle doit notamment faire état de ses avancées dans la mise en œuvre d’un programme d’éthique et de conformité.