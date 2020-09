EN DIRECT | «On a tous une responsabilité: prévenir une deuxième vague»

Le premier ministre François Legault a appelé les Québécois à se responsabiliser pour éviter la survenue d’une deuxième vague de COVID-19.

«Si on veut revenir à une vie normale, il y a un prérequis, avoir le contrôle de cette pandémie et arrêter la propagation du virus le plus possible», a-t-il dit en point de presse vendredi.

«C’est une responsabilité que j’ai besoin de partager avec tous les Québécois. Je peux mettre toutes les amendes et consignes possibles, j’ai besoin des Québécois.

M. Legault a rappelé que la plupart des cas de contamination au nouveau coronavirus se font lors de fêtes privés et qu'il faut rester vigilant.

«On ne peut pas faire de gros partys à l’intérieur et ne pas respecter la distanciation et le port du masque (...) On a tous une responsabilité: prévenir une deuxième vague», a-t-il lancé.

Le premier ministre a ensuite abordé la question de la relance de l'économie. Il a ainsi redit qu’un nouveau projet de loi serait déposé dans les prochaines semaines qui remplacera le projet de loi 61.

«On veut que tous nos projets décollent et qu’ils soient réaliser plus prochainement.»