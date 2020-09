EN VIDÉO | Le bras droit d’un shérif cambriole une maison à trois reprises

L'adjoint d'un shérif en Californie a été arrêté après avoir prétendument volé des objets dans une maison où il est intervenu pour un décès, ont déclaré les autorités.

Le 20 juillet, l'adjoint du shérif du comté d'Orange, Steve Hortz, un vétéran de son équipe, a répondu à un appel le 20 juillet dans une maison de Yorba Linda après la mort d'un homme dans la soixantaine, apprend-t-on dans un communiqué de presse.

Puis, le 9 septembre, un avocat du domaine familial a contacté le département du shérif. L'avocat a déclaré que certains objets avaient disparu de la maison et que la vidéo de surveillance montrait un homme entrer par infraction à au moins trois reprises. Tout semble indiquer qu'il s’agit de Steve Hortz.

Le premier incident s'est produit le 27 juillet. Dans la vidéo, on y aperçoit l’adjoint du shérif vêtu de son uniforme, faire irruption dans la résidence inoccupée qu’il avait visitée une semaine plus tôt, selon le communiqué de presse.

Puis, les 10 et 16 août, l’adjoint est revenu de nouveau tôt le matin, disent les autorités, cette fois habillé en civil. Il serait alors parti avec des coffres-forts pour armes, des ventilateurs de plafond et des caisses d'objets inconnus, a déclaré le département du shérif.

Hortz a été arrêté jeudi et il est détenu à la prison de Santa Ana, soupçonné de cambriolage. Un porte-parole de la prison a confirmé qu'il avait été libéré plus tard dans la journée.

«Les actions criminelles présumées de ce député sont une violation de la confiance du public, sont inexcusables et intolérables», a déclaré le shérif du comté d'Orange Don Barnes dans un communiqué. «Cet adjoint sera tenu responsable grâce à un processus rapide et approfondi comprenant une enquête pénale et administrative interne complète.»

L'Association des shérifs adjoints du comté d'Orange, le syndicat local, a qualifié le rapport des allégations de «choquant et décevant» dans un communiqué à CNN.