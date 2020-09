Entraves majeures sur le réseau routier cette fin de semaine

La circulation automobile sera perturbée par des entraves majeur sur le réseau routier cette fin de semaine, avertit le ministère des Transports.

Le corridor de l’autoroute 720/route 136, l’A20 Ouest entre le tunnel Ville-Marie et l’échangeur Saint-Pierre, l’autoroute 15 en direction sud entre l’échangeur Turcot et l’avenue Atwater et l’A10 (Bonaventure) dans les deux directions sont des secteurs à éviter.

Ainsi, le corridor de l’A720/route 136/l’A20 Ouest sera fermé entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’échangeur Saint-Pierre (R-138) de vendredi à 22 h à lundi 5 h.

Un détour est proposé par l’embranchement pour l’A10 Ouest, sortie 4 pour l’autoroute 15 Nord. Il faut continuer jusqu’à l’échangeur Décarie, A40 Ouest, sortie 65 pour l’autoroute 520 Ouest, sortie 4 pour l’A13 Sud et l’A20 Ouest.

Un autre détour est suggéré par l’avenue Atwater, en empruntant le boulevard Robert-Bourassa, ensuite les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Le MTQ annonce la fermeture complète pour la même période de l’autoroute 15 Sud entre l’échangeur Turcot (sortie 63-E) et l’entrée en provenance du boulevard De La Vérendrye.

Un détour pour les automobilistes est proposé par la bretelle pour la route 136/A720 est, sortie 2 (avenue Atwater), tandis que les camions doivent continuer sur la rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa, l’A10 et sortie 4 pour le pont Samuel-De Champlain.

Les bretelles de l’échangeur Turcot menant à l’A15 dans les deux directions seront également fermées de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Même chose pour l’autoroute 10 Ouest qui sera fermée en direction du centre-ville entre L’Île-des-Sœurs et l’entrée en provenance de l’avenue Pierre-Dupuy et du chemin des Moulins.

L’A10 Est sera complètement fermée entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge) et L’Îles-des-Sœurs, et ce, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Les automobilistes peuvent prendre un détour, en continuant sur l’A15 Nord, sortie 61. En revanche, à la même sortie, les camions doivent faire demi-tour via les rues Thomas-Keefer et Saint-Patrick, avenue Atwater Sud.

Les entraves concernent aussi l’échangeur autoroute 10/route 132/pont Samuel-De Champlain, entre vendredi 22 h et lundi 5 h. À Brossard, l’A10 sera fermée dans les deux directions au niveau du pont Samuel-De Champlain.

Le rue Notre-Dame Ouest sera fermée, elle, entre le chemin de la Côte-Saint-Paul et le boulevard Monk, de vendredi 22h à lundi 5 h.

Enfin, concernant l’autoroute Ville-Marie, il y a aura fermeture de la sortie 6 (rue Berri) de samedi 1 h à lundi 5 h.