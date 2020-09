Karaoké: une décision qui sonne faux... à Saguenay

Les adeptes de karaoké du Saguenay doivent ranger leur micro à contrecœur et les propriétaires de bars n'aiment pas qu'on leur fasse payer la note.

«On est une couleur verte», a dit vendredi à TVA Nouvelles le propriétaire du Bistrot du Fjord, Chantal Perron.

«Je me disais qu'avec un code de couleur, on pourrait s'en tirer pour cette fois», a-t-elle ajouté.

Le Bistrot du Fjord tenait deux soirées de karaoké par semaine, avec des mesures sanitaires: chanteurs assis, masque au choix, dos au public, micro désinfecté et duos permis seulement si les deux vivent sous le même toit. Jamais on n'aurait pensé que l'éclosion au bar Le Kirouac de Québec résonnerait jusqu'à Saguenay.

«On paye pour des erreurs commises dans d'autres régions», a déploré Caroline Lessard, qui anime des soirées de karaoké dans deux bars du Saguenay.

«Le karaoké, ça sauve des vies. Il y en a qui ont réglé des problèmes d'alcool, de drogue, en se lançant dans ça...Chanter, ça rend de bonne humeur!» a ajouté Mme Lessard.

«Moi, ça me permet de m'extérioriser et de partager un art que je ne maîtrise pas, a dit André Lessard. Si le gouvernement venait voir comment on compose avec la pandémie, il verrait qu'on respecte les règles.»

Selon les adeptes, Québec aurait pu imposer d'autres restrictions au lieu de couper la musique nette.