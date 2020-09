La dette des ménages a reculé au deuxième trimestre au Canada

L’endettement des ménages canadiens a reculé de façon significative au deuxième trimestre, selon les données publiées vendredi par Statistique Canada.

Ainsi, la dette des ménages sur le marché du crédit en proportion du revenu disponible des ménages ou endettement est passée de 175,4 % à 158,2 %, a indiqué l’agence fédérale. De plus, le revenu disponible des ménages a augmenté de 10,8 % et l’encours de la dette sur le marché du crédit est demeuré stable.

«Autrement dit, il y avait 1,58 $ de dette sur le marché du crédit pour chaque dollar de revenu disponible des ménages», a-t-on illustré.

Statistique Canada a expliqué que la baisse «provient d’un recul de 21,5 milliards $ du crédit à la consommation et des autres emprunts non hypothécaires», précisant les ménages au pays ont réduit leur principal bien plus rapidement qu'ils ont ajouté de nouvelles dettes en plus de réduire leurs dépenses

Par ailleurs, le crédit hypothécaire a augmenté de 22,3 milliards $, soit un résultat légèrement supérieur au trimestre précédent (+21,7 milliards $), a noté l’économiste principal de Desjardins, Benoit P. Durocher.

Rappelons que la dette du gouvernement fédéral sur le marché du crédit a explosé, augmentant de 302,0 milliards $ au deuxième trimestre alors qu’Ottawa déliait les cordons de la bourse pour soutenir l’économie et les Canadiens éprouvés par la crise sanitaire.

Pour M. Durocher, les répercussions du confinement et de la pandémie «sur la situation financière des ménages semblent somme toute assez limitées alors que l’endettement des administrations publiques aura augmenté considérablement, a écrit. L’effet net sur les sociétés non financières est encore incertain, mais force est de constater que le Canada sortira de la crise globalement plus endetté qu’avant».