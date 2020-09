Les urgences débordent au Saguenay–Lac-Saint-Jean et la saison de la grippe n'est même pas encore commencée.

• À lire aussi: Ces nouvelles qui font jaser chez vous

La situation est particulièrement préoccupante à l'Hôpital de Chicoutimi, à Saguenay, où le taux d'occupation a dépassé les 100 % dans les derniers jours.

Le manque d'effectifs est à la source de ce problème.

Il n'y a pas suffisamment de professionnels en soins sur le plancher pour permettre l'ouverture d'une unité de débordement.

«Les personnes qui doivent être hospitalisées n'ont pas nécessairement d'espace pour être transférées sur les étages, a expliqué vendredi la conseillère aux communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Amélie Gourde.

«Certains patients sont en attente sur une civière depuis 24, parfois même 48 heures», a-t-elle ajouté.

L'urgence de l'Hôpital de Chicoutimi dispose de 41 civières en temps normal. Mercredi, on en a eu besoin d'une cinquantaine pour répondre à tous les besoins.

Les autorités de la santé cherchent activement des solutions.

«On regarde si ces patients-là peuvent être renvoyés à la maison auprès de leur famille, tout en ayant des soins supplémentaires, a précisé Mme Gourde. Des transferts vers d'autres hôpitaux sont aussi en train de s'organiser pour libérer l'espace, pour faire monter des gens de l'urgence vers les étages.»

Le Syndicat des professionnels en soins déplore cette situation que les autorités auraient pu prévenir en offrant de meilleures conditions de travail à ses employés, selon la présidente Julie Bouchard.

«Nos membres n'en veulent pas de mobilité. Ils veulent travailler sur des quarts de travail stables et surtout avoir un sentiment d'appartenance envers une équipe», a-t-elle indiqué.

Les démissions se comptent par dizaines depuis quelques mois, selon Mme Bouchard.

Une autre infirmière clinicienne d'expérience lui a annoncé, ce vendredi, qu'elle quittait l'hôpital pour aller enseigner la profession.

«Pour elle, le choix a été très facile parce que les conditions de travail et la conciliation travail-famille seront beaucoup plus agréables que présentement ici au CIUSSS où elle est soumise à du temps supplémentaire obligatoire et à une surcharge de travail incroyable», a relaté la représentante syndicale, qui demande aux autorités de la santé de cesser d'avoir peur et d'agir.

«Peur de prendre des risques financiers, peur d'avoir un surplus sur un quart de travail à l'occasion. Avec toutes les peurs que l'on a, on vit avec les conséquences aujourd'hui», a-t-elle dit.