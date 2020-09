Lightspeed entre à la Bourse de New York

L’entreprise québécoise de paiements électroniques Lightspeed est officiellement listée depuis vendredi à la Bourse de New York, avec un prix établi à 30,50 $ US l’action.

Sous le symbole «LSPD», Lightspeed était déjà inscrite à la Bourse de Toronto depuis mars 2019, et sa valeur se situait aux alentours de 40,27 $ CAD vendredi en milieu d’après-midi.

En entrevue à l’émission «Mêlez-vous de vos affaires» de QUB radio vendredi, le président Jean-Paul Chauvet, a expliqué ce qui a poussé la jeune entreprise à aller chercher des investisseurs potentiels de l’autre côté de la frontière.

«Pour qu’une compagnie puisse croître, surtout en technologie, il y a d’énormes besoins de capitaux, a déclaré M. Chauvet. Une des meilleures manières d’avoir des capitaux c’est d’aller en bourse et d’avoir de la visibilité. Et donc nous, comme on a fait une croissance qui est un mix de croissance organique et d’acquisitions à travers les années, pour nous c’était très important d’avoir accès à un levier financier qui est la bourse.»

Lightspeed a annoncé que cette opération lui permettrait de mobiliser 305 millions $ US, un montant qu’elle cherchera à réinvestir dans ses activités infonuagiques, une technologie qui constitue la base de son offre de service.

Par ailleurs, M. Chauvet a souligné en entrevue que la pandémie avait eu un impact positif sur les affaires de la startup, malgré le fait que bon nombre de ses clients soient des opérateurs d’entreprises ayant des points de vente physiques.

«En fait, ce qu’il s’est passé avec la COVID, c’est qu’il y a eu encore plus de demandes pour des solutions comme Lightspeed parce que la plupart du marché a des solutions qui ne sont pas adaptées au nouveau monde», a détaillé le président, qui a soutenu que l’entreprise permet aux clients des solutions pour faciliter les ventes en ligne.

Lightspeed avait atteint un plancher de 12 $ CAD le 18 mars à Bourse de Toronto, soit près de 30 $ CAD de moins que vendredi.