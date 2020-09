Le retrait temporaire de la liste des écoles touchées par des cas de COVID-19 est symptomatique de la lourdeur administrative au Québec selon les analystes de «La Joute».

Pour Mathieu Bock-Côté, les erreurs et lenteurs de cette liste ne sont pas surprenantes.

«Nous avons un genre de système dysfonctionnel qui réussit toujours à patenter quelque chose. On est quand même un peuple de patenteux», a-t-il lancé.

«On patente et ça finit par s’arranger, mais globalement des codes d’efficacité qui ne correspondent pas à nos attentes. Les Québécois ont développé un rapport assez névrotique à l’administration. On lui demande tout, mais on n’en attend rien (...) On n’est pas surpris, encore une fois on ne se trouve pas très bon là dedans.»

«Imaginez, il y a un fonctionnaire qui s’est dit: pour faire la transparence, l’idée est que chaque direction d’école du Québec, tous les matins, remplisse un formulaire!», a ajouté Emmanuelle Latraverse.

«Ils devaient l’envoyer par fax à certains endroits, on est tous convaincus de cela», a-t-elle plaisanté.

Selon elle, les cas dans les écoles sont bien gérés, mais cet exemple pour être de mauvais augure pour les prochaines semaines.

«C’est symptomatique de tout ce qui peut arriver dans les mois à venir, comme tout ce qui a dérapé au niveau de l’information au printemps dernier.»

