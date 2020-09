Suspension des cours pour une semaine au Cégep de Rivière-du-Loup

La Direction du Cégep de Rivière-du-Loup a annoncé vendredi la suspension de tous les cours de l’enseignement régulier pour une durée d’une semaine.

Dès le lundi 21 septembre, les cours reprendront en formule 100 % à distance jusqu’à nouvel ordre. La situation sera réévaluée avec la santé publique au début du mois d’octobre.

«De façon générale, les cas confirmés ont bien fait les choses et ont eu peu de contacts avec des membres du Cégep. Toutefois, comme la situation autour du Cégep est de plus en plus préoccupante et que certains jeunes adultes manifestent malheureusement des comportements inappropriés en dehors des murs du Cégep, la Direction régionale de la santé publique nous demande notre collaboration pour tenter de contenir le plus rapidement possible l’éclosion » précise Jérémie Pouliot, directeur des études.

Selon les informations reçues par la santé publique, le Cégep ne représente pas un foyer de contamination et le risque est faible pour les enseignants et le personnel non enseignants qui respectent les mesures de distanciation mises en place. On précise d’ailleurs que les mesures mises en place par le Cégep depuis le début de session sont adéquates et respectent les règles sanitaires.

Les membres du personnel pourront se rendre au Cégep, mais le télétravail est recommandé. Le personnel pourra avoir accès aux bureaux, aux salles d’enseignement et aux locaux spécialisés. De leur côté, les étudiants seront informés sous peu des modalités de récupération du matériel. L’accès par les étudiants sera contrôlé dès aujourd’hui. Pour sa part, le Centre sportif demeura fermé.