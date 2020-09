Tarifs de gros: un fournisseur réclame un remboursement immédiat

Le fournisseur internet TekSavvy s’est réjoui vendredi de la décision de la Cour d'appel fédérale validant les tarifs de gros imposés par le CRTC aux grands câblodistributeurs du pays, comme Bell et Rogers, à qui un remboursement est réclamé.

Au lendemain de la décision, l’entreprise ontarienne a annoncé qu’elle cessera ses paiements jusqu'à ce que la correction des tarifs ordonnée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) entre en vigueur et que le remboursement lui soit payé en entier.

«Les arguments de Bell et des autres grandes entreprises de télécommunications se sont révélés être simplement des tactiques sans fondement conçues pour étouffer la concurrence et maintenir les prix à un niveau élevé», a déclaré Andy Kaplan-Myrth, vice-président, Affaires réglementaires et Distributeurs de TekSavvy.

Selon ce dernier, la décision de la Cour d'appel fédérale est un «grand pas en avant dans la lutte pour la mise en place de tarifs justes pour les services internet offerts aux Canadiens».

Le fournisseur a souligné qu’il avait déjà déposé une plainte officielle auprès du Bureau de la concurrence, décrivant comment Bell et Rogers ont dérogé aux règles d'établissement des tarifs établies. Selon lui, ils gonflaient les tarifs de gros facturés à leurs concurrents, tout en offrant des prix de détail compétitifs et inférieurs aux coûts de gros qu'elles avaient gonflés.

Rappelons que le CRTC a fixé l’an dernier de nouveaux tarifs de gros applicables aux petits fournisseurs de services internet qui utilisent les réseaux existants des grands câblodistributeurs et des compagnies de téléphone, les forçant à rembourser des montants perçus en trop aux revendeurs de façon rétroactive jusqu'au 31 mars 2016.

Les grands câblodistributeurs font toutefois pression sur Ottawa et le CRTC pour que la décision soit revue. Ils estiment que la réduction de leurs revenus va faire en sorte qu'ils n’auront plus «d’incitatifs à investir dans leurs réseaux, leur technologie et leur infrastructure».

Pour sa part, TekSavvy a dit vendredi s'attendre «à ce que le CRTC demande une fois de plus aux grandes entreprises de télécommunications de réviser leurs prix selon les tarifs corrigés définitifs et de rembourser les sommes dues, conformément à la directive antérieure du CRTC avant la suspension».