Un premier salon depuis le déconfinement à Montréal

Le premier grand salon depuis le déconfinement à Montréal a lieu cette fin de semaine, au Vieux-Port de Montréal.

Les organisateurs de l'événement «Bateau à flot» ont pris toutes les précautions nécessaires afin d'assurer la sécurité des visiteurs.

Il s'agissait d'un test important pour les autres salons qui vont suivre et d’un premier test pour le promoteur, qui organise une trentaine d’événements de toutes sortes au pays.

«Je n'ai jamais passé six mois, dans les 20 dernières années, sans faire un show», a assuré Michel Bibeau en entrevue avec TVA Nouvelles, vendredi.

Outre les mesures d'hygiène maintenant bien connues, la 11 édition du Salon du bateau à flot va plus loin que le protocole déjà établi par la Santé publique: prise de température avant d'entrer, port du masque en tout temps, même si c'est un événement extérieur, et plage horaire des visites bien définie, avec une désinfection des lieux entre chacune d'elles.

«Il y en a maximum 250 personnes qui peuvent être là. On s'est gardé un petit peu en deçà (de la capacité), pas de beaucoup, mais on s'est mis ce maximum. On a, de beaucoup, préféré que les gens achètent leurs billets sur Internet.»

Effet positif de la pandémie, neuf fabricants européens ont traversé l'Atlantique avec quelques nouveautés qui n'avaient pas pu être présentées à Cannes, par exemple. Pour les visiteurs, l'expérience est concluante. Quant aux exposants, ce salon vient clore une saison exceptionnelle

D’après les informations de Richard Olivier pour TVA Nouvelles